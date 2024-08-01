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AYM'den Can Atalay kararı: 'Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.08.2024 01:00
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Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu belirtti.

AYM'den Can Atalay kararı: 'Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'

Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak gerekçeli kararını açıkladı.

"CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ YOK HÜKMÜNDE"

Kararda Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğu belirtildi. Atalay'ın vekilliği ocak ayında düşürülmüştü.

AYM'nin gerekçeli kararındaki ifadeler şu şekilde:

"TBMM'nin Genel Kurulu'nun 31.07.2024 tarihli 53. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 03.01.2024 tarihli ve E.2023/12611, Değişik İş. 2024/1 sayılı kararının ekte gönderildiğine dair anılan Daire Başkanlığı yazısının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Kadir Özkaya, İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Yılmaz Akçil'in karşı oyları ve oy çokluğuyla 22/2/2024 tarihinde karar verildi."

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Anahtar Kelimeler:
anayasa mahkemesi Can Atalay
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