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AYM'den Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi için flaş karar

18.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

AYM'den Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi için flaş karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre Yüksek Mahkeme, CHP'nin Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme CHP'nin, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu ve Banka'nın bağımsızlığının Komiteye verilen görev ve yetkilerle ortadan kaldırıldığı yönündeki iptal istemi gerekçelerini inceledi.

Değerlendirmelerin ardından Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Fiyat İstikrarı Komitesi aym
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