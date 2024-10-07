HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AYM'den OHAL KHK'sı kararı! Oy birliğiyle iptal edildi

AYM'den OHAL KHK'sı kararı! Oy birliğiyle iptal edildi

07.10.2024 17:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi (AYM) olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden çıkarılıp başka bir KHK ile görevine iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralı, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

AYM'den OHAL KHK'sı kararı! Oy birliğiyle iptal edildi

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Danıştay 5. Dairesi, 7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin 2 numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptalini istedi.

Dairenin iptal talebinde itiraz konusu kuralla, OHAL KHK'sı ile kamu görevinden çıkarılıp başka bir KHK ile kamu görevine iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörüldüğü kaydedildi.

Kişilerin kamu görevine iadelerinin, hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıkları anlamına geldiği belirtilen talepte, OHAL kapsamında hakkında hukuka aykırı şekilde tedbir uygulananlara maddi ya da manevi zararlarının giderilmesine yönelik idari ve yargısal yollara başvurma imkanının ortadan kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu bildirildi.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak oy birliğiyle iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinde, OHAL KHK'sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmaları nedeniyle tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralın da 2022'de iptal edildiği anımsatıldı.

İtiraz konusu kural açısından, 2022'deki karardan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmadığı belirtilen kararda, "Kural kapsamında, göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin, kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
khk OHAL aym
En Çok Okunan Haberler
Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Sıla bebekten acı haber geldi!

Sıla bebekten acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.