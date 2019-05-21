AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, satın aldıkları dergi ve gazetelerin, toplatma ya da el koyma kararı olmadığı halde kendilerine verilmediği iddiasıyla infaz hakimliklerine başvurdu. Ücretini ödeyerek abone oldukları ya da satın aldıkları süreli yayınların keyfî ve gerekçesiz olarak kendilerine teslim edilmediğini belirten başvurucular, anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü. Süreli yayınları teslim etmeyen infaz kurumu yönetimleri, söz konusu yayınlarda terör örgütü ve liderlerini öven ve terör örgütü propagandası teşkil eden içerikler bulunmasını gerekçe gösterirken, tutuklu ve hükümlülerin infaz hakimliklerine yaptıkları şikayetler reddedildi. Benzer biçimde ret kararlarına karşı yapılan itirazlar da ağır ceza mahkemelerince kabul edilmedi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ'

Tutuklu ve hükümlüler, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Yüksek mahkeme, aynı konuda çeşitli tarihlerde yapılan bireysel başvuruları dosyada birleştirerek görüştü. Mahkemenin, Recep Bekik ve diğerlerinin bireysel başvurusunu görüşerek, 27 Mart'ta aldığı karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, tutuklu ve hükümlülere satın aldıkları dergi ve gazete gibi süreli yayınların teslim edilmeyişinin, Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan 'ifade özgürlüğü'nün ihlali olduğuna hükmetti. AYM'nin önceki kararlarında ceza infaz kurumlarında yayınlara erişim ve yayınların ceza infaz kurumlarına kabulüne ilişkin içtihadı belirlediğine dikkat çekilirken, tutuklu ve hükümlülerin yararlanabileceği yayınlara ilişkin esasların da altının çizildiği hatırlatıldı. Satın aldıkları süreli yayınları tutuklu ve hükümlülere teslim etmeyen ceza infaz kurumu idarelerinin ve bu yönde karar veren mahkemelerin, yüksek mahkemenin belirlediği bu kriterleri karşılamadığına işaret edilerek, şöyle denildi: