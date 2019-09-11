HABER

AYM, FETÖ'den ihraç edilen 3 eski savcı için 'ihlal' kararı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

   ANAYASA Mahkemesi (AYM), FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 3 cumhuriyet savcısı ve Can Dündar'ın villasının satışını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan avukat Bekir Mustafa Yılmaz için ihlal kararı verdi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 3 cumhuriyet savcısı ve Can Dündar'ın villasının satışını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan avukat Bekir Mustafa Yılmaz için ihlal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, tutuklamaların hukuki olmaması nedeniyle Anayasa’nın 19’uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Serik Cumhuriyet Savcısı Mustafa Açay, Artvin Cumhuriyet Savcısı E.A ve Alaşehir Cumhuriyet Savcısı Ali Aktaş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle HSYK kararlarıyla meslekten ihraç edildi. Tutuklu yargılanan 3 eski savcı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak, hukuka aykırı tutuklandıkları gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Açay, yargılandığı davada 6 Temmuz 2018'de, E.A. 17 Nisan 2018, Aktaş da 13 Şubat 2019 tarihinde beraat etti.

'KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Anayasa Mahkemesi, Açay ve E.A'nın başvurusunu 3 Temmuz, Aktaş'ın başvurusunu 17 Temmuz’da görüşerek üç başvuru için de ihlal kararı verdi. AYM, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Anayasa’nın 19’uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Açay ve E.A ile ilgili ihlal kararları, oyçokluğuyla alındı. Mahkeme ayrıca Açay ve E.A’ya 27 bin 500 lira, Aktaş’a ise 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. İhlal kararlarının gerekçelerinde şu tespitlere yer verildi:

"Tutuklama kararı ve soruşturma belgelerinde yer alan tespit ve değerlendirmeler kapsamında somut olayda suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır. Kaldı ki bu tespit kovuşturma evresi bakımından da geçerlidir. Varılan bu sonuç karşısında tutuklama nedenlerinin bulunup bulunmadığına ve tutuklamanın ölçülü olup olmadığına ilişkin ayrı bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir. Açıklanan gerekçelerle suç işlendiğine dair kuvvetli belirtiler ortaya konulmadan başvurucu hakkında tutuklama tedbirinin uygulanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin olarak olağan dönemde Anayasa’nın 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan güvencelere aykırı olduğu sonucuna varılmıştır."

AVUKAT YILMAZ İÇİN 'İHLAL' KARARI

Can Dündar’ın villasını satışını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan avukat Bekir Mustafa Yılmaz’ın bireysel başvurusu ise 17 Temmuz’da görüşüldü. AYM, 20 Şubat 2019’da adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye olan Yılmaz hakkında da ihlal kararı verdi. Mahkeme, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Anayasa’nın 19’uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmederken, ihlal kararı oyçokluğuyla alındı. AYM ayrıca başvurucuya net 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Alaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldıAlaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldı
'Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi Sempozyumu' düzenlendi'Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi Sempozyumu' düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.