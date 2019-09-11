AYM, FETÖ'den ihraç edilen 3 eski savcı için 'ihlal' kararı verdi

ANAYASA Mahkemesi (AYM), FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 3 cumhuriyet savcısı ve Can Dündar'ın villasının satışını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan avukat Bekir Mustafa Yılmaz için ihlal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, tutuklamaların hukuki olmaması nedeniyle Anayasa’nın 19’uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Serik Cumhuriyet Savcısı Mustafa Açay, Artvin Cumhuriyet Savcısı E.A ve Alaşehir Cumhuriyet Savcısı Ali Aktaş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle HSYK kararlarıyla meslekten ihraç edildi. Tutuklu yargılanan 3 eski savcı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak, hukuka aykırı tutuklandıkları gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Açay, yargılandığı davada 6 Temmuz 2018'de, E.A. 17 Nisan 2018, Aktaş da 13 Şubat 2019 tarihinde beraat etti.

'KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Anayasa Mahkemesi, Açay ve E.A'nın başvurusunu 3 Temmuz, Aktaş'ın başvurusunu 17 Temmuz’da görüşerek üç başvuru için de ihlal kararı verdi. AYM, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Anayasa’nın 19’uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Açay ve E.A ile ilgili ihlal kararları, oyçokluğuyla alındı. Mahkeme ayrıca Açay ve E.A’ya 27 bin 500 lira, Aktaş’a ise 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. İhlal kararlarının gerekçelerinde şu tespitlere yer verildi: