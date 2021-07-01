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AYM Gergerlioğlu Hakkında İhlal Kararı Verdi

01.07.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, yargılandığı davadan hapis cezası alan ve tutuklanan eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi

AYM Gergerlioğlu Hakkında İhlal Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi, yargılandığı davadan hapis cezası alan ve tutuklanan eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru bugün değerlendirmeye alındı. AYM Genel Kurulu, Gergerlioğlu'nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle cezalandırılmasının "ifade özgürlüğünü", dokunulmazlığı sürerken yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının ihlal edildiğine dair taleplerini görüştü.

Mahkeme oybirliğiyle Gergerlioğlu'nun, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile 26'ncı maddesindeki "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca, kararının bir örneği, Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesi için yerel mahkemeye gönderdi.

AYM kararı sonrası Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilmesi beklenirken, milletvekilliğini geri kazanması sürecinin başlaması için de dosya TBMM’ye gönderilecek.

Gergerlioğlu hakkında, seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "PKK/KCK propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin cezayı onamasından sonra dosya Meclise gönderilmişti. Milletvekilliğinin düşürülen Gergerlioğlu 1 yıl 10 aylık hapis cezasını yatması için cezaevine gönderilmişti.

Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından “Anayasa Mahkemesi, babam hakkında 'hak ihlali' kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyor” paylaşımı yaptı.

Gergerlioğlu’ndan ilk açıklama

Kararın ardında avukatlarının kullandığı Twitter hesabından açıklama Gergerlioğlu, annesine haber verilmesini istedi.

AYM’nin bir kumpası engellediğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Anayasa Mahkemesi bugün tarihi bir karar verdi. 'Kumpasa dur' dedi. Oylanan sadece benim vekilliğim değildi, halkın hakkı oylandı. Halk kazandı. Demokrasi kazandı. Anneme desinler ki, Ömer kısa zamanda gelecek. Annem yaşlı, söyleyememişlerdi” dedi.

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