AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali talebiyle yapılan başvuruda aldığı red kararının gerekçesini açıkladı. Karar 2 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada "Kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır" denildi.

AYM kesin hüküm giyme haline dikkat çekti

Açıklamada Anayasa'nın 84'üncü maddesi uyarınca "istifa, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme ve devamsızlık hallerinden biri sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi için Meclis Genel Kurulu tarafından bu hususta bir karar alınması gerekmekte iken kesin hüküm giyme ve kısıtlanma hali söz konusu olduğunda milltevekilliğinin düşmesi için Genel Kurul tarafından karar alınması koşulu aranmamakta, sadece ilgili milletvekili hakkındaki kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesi biçimindeki usulün yerine getirilmesi yeterli olmaktadır" ifadelerine yer verildi.