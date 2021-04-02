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AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıkladı

02.04.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptal talebiyle yapılan başvuruda aldığı red kararının gerekçesini açıkladı.

AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali talebiyle yapılan başvuruda aldığı red kararının gerekçesini açıkladı. Karar 2 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada "Kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır" denildi.

AYM kesin hüküm giyme haline dikkat çekti

Açıklamada Anayasa'nın 84'üncü maddesi uyarınca "istifa, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme ve devamsızlık hallerinden biri sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi için Meclis Genel Kurulu tarafından bu hususta bir karar alınması gerekmekte iken kesin hüküm giyme ve kısıtlanma hali söz konusu olduğunda milltevekilliğinin düşmesi için Genel Kurul tarafından karar alınması koşulu aranmamakta, sadece ilgili milletvekili hakkındaki kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesi biçimindeki usulün yerine getirilmesi yeterli olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Gergerglioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin de "Anayasa'nın 84'ncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hüküm giydiğine dair hakkındaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesi suretiyle" gerçekleştiği belirtildi.

İptal talebinin "Anayasa Mahkemesi'nin inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı bir düşme sebebine" ilişkin olduğu, dolayısıyla iptal talebinin yetkisizlik nedeniyle oybirliğiyle reddedildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Şubat 2018’de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, bu ceza 19 Şubat'ta Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Hakkında verilen kararın TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. TBMM'den çıkmayı reddeden Gergerlioğlu, HDP'nin grup salonunda Adalet Nöbeti'ne başlamış, ancak eyleminin beşinci gününde gözaltına alınmış ve kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Gergerlioğlu AYM'nin red kararı sonrasında DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıklamıştı.

DW / EC, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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