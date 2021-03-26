AYM Gezi'ye katılan memurları haksız buldu

KESK'e bağlı Eğitim Sen üyeleri Mehmet Akarsubaşı, Münir Korkmaz, Orhan Alıcı, Mehmet Rüştü Şatır, Halil Kara ve Yalçın Alçiçek ile SES üyesi Gülistan Atasoy, Adana'da 2013'teki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle uyarı cezası almıştı. Kararı ayrı ayrı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan 7 kişinin başvuruları daha sonra birleştirildi. Eylemlere sendikalarının kararıyla katıldıklarını söyleyen memurlar, başvurularında sendika haklarının da engellendiğini savundu.

"Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak" gerekçesi ile verilen cezayı oy çokluğuyla yerinde bulan AYM, kararında, cezaya konu olan eylemlerin barışçıl olmaktan çıktığını, başvurucular şiddet eyleminde bulunmasa da barışçıl niteliğini kaybetmiş bir gösteride bulunarak kamu görevliliğinden doğan yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edildiği hükmüne vardı.

Memurların haksız bulunduğu karara AYM Başkanı ile birlikte 6 üye şerh düştü.Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için haklarında para cezası kesilen memurlarının toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiği iddiasına 6'ya karşı 7 oyla karşı çıkarak sendikalarının kararıyla eylemlere katılan başvurucuları haksız buldu. Karara katılmayanlar arasında AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçan ve AYM üyesi Engin Yıldırım da yer aldı.

Karara karşı çıkan üyeler

Karara karşı oy kullanan üyelerden Engin Yıldırım, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına atıf yaparak "Yolların demokratik toplumlarda sadece araçların geçmesi için olmadığı vurgulanmıştır" diyerek protesto eylemlerine katılmanın engellenmesinin demokrasiye zarar vereceğini savundu. "Yollar, sokaklar, caddeler ve meydanlar çok eski dönemlerden beri halkın bir araya gelip konuları tartıştığı, protesto ettiği, yetkililere talep ve şikayetlerini ilettiği (…) kadim mekan ve alanlardır" değerlendirmesini yapan Yıldırım, bu alanlarda toplanmanın çeşitli gerekçelerle cezalandırılmasının demokrasinin yaygınlaşmasına ve hesap verebilir yönetim anlayışının gelişmesine zarar vereceğine işaret etti.

Karara katılmayan AYM Başkanı Zühtü Arslan da gerekçesinde "Başvurucuların barışçıl olmaktan çıkmasına herhangi bir katkı yaptıkları tespit edilemeyen bir toplantıya yalnızca katılmış olmaları nedeniyle kategorik olarak cezalandırıldıkları anlaşılmaktadır" dedi. AYM'nin önceki kararlarına da atıf yapan Arslan, katıldıkları toplantıda yasaklanmış davranışlarda bulunmayan kişilerin hafif de olsa cezalandırılmaması gerektiği görüşünü savundu.

Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçan da "Kamu görevlisinin devlete sadakat yükümlülüğü hükümete sadakat anlamına gelmeyip Anayasa'ya sadakat, başka deyişle anayasada öngörülen siyasi ve hukuki düzene sadakat olarak anlaşılmalıdır" değerlendirmesi yaparak kararın aksine toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

DW/HS,HT

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