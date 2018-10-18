AYM, Gülen'e 'çete' diyen eski vekilin başvurusunu kabul etti

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) 2011'de Meclis'teki konuşmasında, 'çete' dediği FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e 2 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Mersin eski Milletvekili İsa Gök'ün bireysel başvurusu kabul edildi. İfade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtilirken, yargılamanın yeniden yapılmasına ve Gök'e 2 bin lira tazminat verilmesine hükmedildi.

AYM tarafından 2011 yılında TBMM'de yaptığı konuşmada, 'çete' dediği FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e 2 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Mersin eski Milletvekili İsa Gök'ün bireysel başvurusu kabul edildi. İfade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtilirken, yargılamanın yeniden yapılmasına ve Gök'e 2 bin lira tazminat verilmesine hükmedildi. AYM'nin açıklamasında, "Konuşmada kullanılan 'çete' ifadesinin seçmenlerini temsil eden başvurucunun polemik içeren, agresif siyaset üslubunun bir parçası olduğu kabul edilmesi gerekir. Başvurucunun konuşmasında sert tepkiler almayı göze alarak temel olarak kamusal menfaatlere ilişkin önemli bir meseleyi ele aldığı açıktır" denildi.

'ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİ'

AYM'nin gerekçeli kararında Gök'ün, Gülen'in başında bulunduğu yapı için kullandığı 'çete' ifadesinin aynı zamanda değer yargısı olduğu; Gök'ün, Gülen'in lideri olduğu örgütün gayrimeşru olarak organize işler yaptığını belirtmeye çalışırken, söz konusu ifadeyi

kullanmayı tercih ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu çerçevede başvurucu tarafından kullanılan 'çete' ifadesinin seçmenlerini temsil eden başvurucunun polemik içeren, agresif siyaset üslubunun bir parçası olduğu kabul edilmesi gerekir. Başvurucunun konuşmasında sert tepkiler almayı göze alarak temel olarak kamusal menfaatlere ilişkin önemli bir meseleyi ele aldığı açıktır. Mahkemeler tarafından yapılan değerlendirmelerde olgusal bir temele sahip olmadığı takdirde aşırı olarak değerlendirilebilecek ifadeler, olayın koşulları gözetilmeksizin değerlendirme konusu yapılmıştır. Yukarıdaki tespitler, başvurucunun konuşmasının tamamı ve konuşmanın yapıldığı tarihte kamuoyunda FETÖ/PDY ve onun lideri olan davacının yaygın bir biçimde tartışılmakta olması hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan konuşmanın davacının başında bulunduğu örgütün faaliyetlerine yönelik bir eleştiri niteliği taşıdığı açıktır. Bu kapsamda başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin 'başkalarının şöhret ve haklarının' korunması bakımından zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği ve bu sebeple demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

'YENİDEN YARGILAMA YAPALMASINDA HUKUKİ YARAR VAR'

AYM'nin gerekçeli kararında, ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğu da belirtilerek, "Buna göre yapılacak yeniden yargılama ise 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Bu kapsamda derece mahkemelerince yapılması gereken iş, öncelikle ihlale yol açan mahkeme kararının ortadan kaldırılması ve nihayet ihlal sonucuna uygun yeni bir karar verilmesinden ibarettir" denildi.

AYM kararında, ayrıca İsa Gök'e 2 bin lira manevi tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

