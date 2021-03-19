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AYM HDP iddianamesi için raportör görevlendirdi

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'nin kapatılması için yapılan başvuruda iddianamenin incelenmesi süreci başladı.

AYM HDP iddianamesi için raportör görevlendirdi

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın inceleme için raportör görevlendirdiği bildirildi.Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuruda iddianamenin incelenmesi süreci başladı.

Anadolu Ajansı (AA), AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın iddianamenin incelenmesi için raportör görevlendirdiğini bildirdi.

Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunmasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.

Partinin ön savunması ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının esas hakkındaki görüşünü sunmasının ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından tarihini Başkan Zühtü Arslan'ın belirleyeceği bir günde üyeler bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyeden 10'unun oyu gerekiyor

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çoğunluğu gerekecek.

AYM'nin siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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