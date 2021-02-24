AYM İletişim Başkanlığı'nın denetim yetkisini iptal etti

CHP başvurusunda, harcamaların yıllık bütçelerle yapılması nedeniyle Ajans ile sözleşme yapılmasını öngören kuralın kanunla düzenlenmesi gerektiği, ayrıca kararname ile İletişim Başkanlığı’na verilen denetim yetkisinin kurumun özerkliği ve tarafsızlığıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle iptali talep edildi.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Anadolu Ajansı'nın (AA) "faaliyet" ve "örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi" üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan 14 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CBK) İletişim Başkanlığı’nın yetkileri belirlendi. Kararnamenin 14. maddesinde Anadolu Ajansı başlığı altında şu düzenleme getirildi:

"Bakanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansının faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir."

Yayımlanan gerekçeli kararla AYM, düzenlemedeki İletişim Başkanlığı’nın AA’nın "faaliyet" ile "Örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi" üzerinde "denetim yapma" yetkisini anayasaya aykırı buldu. AYM, "Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir" şeklindeki ikinci cümle ile "Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir" ibareli üçüncü cümlenin de iptaline karar verdi.