AYM kararı gözleri TBMM Başkanı Şentop'a çevirdi

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Zeynel Emre de mecliste Berberoğlu’nun vekilliği düşürülürken, hukuki sürecin tamamlanmadığına dikkat çektiklerini ve "Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verirse ne yapacaksınız?" sorusunu yönelttiklerini hatırlattı ve iktidarı "basiretsizlik"le suçladı.

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay da Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sırasında AYM sürecinin devam ettiğini hatırlattıklarını belirterek AYM kararı sonrası TBMM'de okunan milletvekilliğinin düşürülmesi kararının yok hükmünde olduğunu kaydetti.

Karar sonrasında CHP'den yapılan açıklamada "Anayasa Mahkemesi, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun Anayasa'ya aykırı şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve kararın hukuksuzluğunu oy birliğiyle tescilledi. AYM'nin kararı millet iradesini hiçe sayanlara hukuk dersi olmalıdır" denildi.

4 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda, Berberoğlu gibi cezaları onanmış ama AYM'deki dosyaları henüz karara bağlanmamış olan HDP Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari milletvekili Leyla Güven'in de milletvekillikleri düşürülmüştü.

Anayasa Mahkemesi, Perşembe günü Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu karara bağlayarak, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetmişti.

CHP Başkanvekili Özgür Özel de Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşüren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "Saraydan aldığı talimatla anayasayı çiğnediği" suçlamasında bulundu. Özel, AYM kararını, " Bu karar Mustafa Şentop'un 4 Haziran günü millet iradesinin üzerine saray vesayeti düşürdüğünün tescilidir" diye değerlendirdi. Özgür Özel, Berberoğlu'nun yeniden göreve dönmesi gerektiğini belirterek "Bu, Meclis Başkanı Şentop'un milli iradeye namus borcudur" dedi.

Yoğun tartışmalara ve CHP ve HDP milletvekillerinin protestolarına sahne olan Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç kararları okumadan önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu kararların okunmasının anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu belirterek okunmamasını istemişti.

Altay, üç milletvekili ile ilgili fezlekelerin "apar topar" Genel Kurul'a getirilmesini "parlamentoya darbe" olarak nitelendirmiş, "Bu fezlekeleri okutarak hukuku iğfal etmeyin" çağrısı yapmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Farisoğulları ve Güven hakkında karar veren hâkimlerin "FETÖ'den" içeride olduğunu belirterek "Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacağınızı düşünün. Bu darbedir, darbedir, darbedir" demişti.

Sert tepkilerin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise yapılan itirazların temelsiz olduğunu ifade ederek AYM'ye yapılan bireysel başvurunun kararın kesinleşmesine engel olmadığını savunmuştu. Şentop, "Karar Ocak ayında okunacaktı ama salgın nedeniyle ertelendi" demişti.