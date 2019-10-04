AYM Kararı Sonrası Sırrı Süreyya Önder'in Tahliyesine Karar Verildi

Çözüm Süreci’nin Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş ile birlikte HDP ayağındaki en önemli aktörlerinden olan Önder, 6 Aralık 2018 tarihinden beri cezaevindeydi.

Anayasa Mahkemesi oy birliği ile aldığı kararın gerekçesinde, ilk derece mahkemenin kararında Önder’in düşünce açıklamasının hangi surette terör örgütünün şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiğine veya övdüğüne ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiğine dair bir değerlendirme yapmadığının altını çizerken ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaştığı belirtti.

Gerekçeli kararda, ‘‘Başvuruya konu ve başvurucunun (Sırrı Süreyya Önder) mahkumiyetine neden olan ‘Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan’ın selamını getirdim’ sözü BDP tarafından organize edilen bir toplantıda, kısa süre önce Abdullah Öcalan ile çözüm süreci üzerine yüz yüze görüşmüş siyasetçilerin yaptıkları konuşmalar sırasında ifade edilmiştir. Başvuruya konu konuşmanın terör gruplarına silah bıraktırılması, ülkede şiddet olaylarının sona erdirilmesi, toplumsal sorunların demokratik müzakere süreçleri işletilerek çözülmesi imkânlarının artırılması amacını taşıyan ve demokratikleşme süreci olarak ifade edilen bir bağlamda yapıldığı göz önüne alınmalıdır’’ denilirken ‘Kürdistan’ ifadesi kullanmanın bir suç olmadığı da teyit edildi.