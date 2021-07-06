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  4. AYM'nin Gergerlioğlu hakkındaki ihlal kararı yerel mahkemeye gönderildi

AYM'nin Gergerlioğlu hakkındaki ihlal kararı yerel mahkemeye gönderildi

06.07.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararının örneği, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz'daki Genel Kurul gündem toplantısında, Gergerlioğlu'nun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün, dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüşmüştü.

Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, kısa kararının bir örneğinin de başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamayı yapan mahkemeye gönderilmesi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, ihlale ilişkin karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Son Dakika: AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararıSon Dakika: AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Halkların Demokratik Partisi
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