HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AYM Osman Kavala’nın başvurusunu görüşecek

AYM Osman Kavala’nın başvurusunu görüşecek

15.12.2020 08:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, "casusluk" suçlamasıyla cezaevinde bulunan iş insanı Kavala'nın tutukluluğuna yaptığı bireysel itirazı değerlendirecek.

AYM, 2019’daki başvuruyu reddetmişti.Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verilen ancak "casusluk" suçundan tutuklanan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın başvurusunu bugün görüşecek.

Kavala, hakkındaki tutukluluk kararının hukuki olmadığı ve kişi hürriyetini ve güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019'da Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğuna hükmederek serbest bırakılmasına karar vermişti.

Türkiye'nin karara uymaması üzerine de AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, denetim süreci başlatmıştı.

Avrupa Konseyi Almanya Daimi Temsilciği, Twitter hesabından bir açıklama yaparak Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamada, "AİHM'e taraf olan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymakla yükümlüdür" denildi.

Kavala'nın yargılanma süreci

Kavala, Gezi Parkı davasında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkeme 18 Şubat 2020'de, "suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle" Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Ancak aynı gün, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında henüz cezaevinden çıkmadan hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği mahkemece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında aynı soruşturma kapsamında 9 Mart 2020'de "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan da tutuklanma kararı verildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan iki yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamadı.

Kavala, Gezi Parkı davasındaki tutukluluğuna karşı da AYM'ye başvurmuş ancak, bu başvuru 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti.

Duruşma 18 Aralık'ta

1 Kasım 2017'den beri cezaevinde bulunan Kavala, 18 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıkacak

İddianamede Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 20 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, Kavala ve Barkey'in darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları öne sürülüyor.

DW/GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Gece vakti baskın! Gözaltına alındılar

Kartal'da korkunç olay: Babasının cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen genç, köprüden atlamaya kalktı

İntihara kalkışan gençten kan kan donduran sözler

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Aydın Kuşadası'nda deprem! AFAD duyurdu

Aydın'da deprem! AFAD duyurdu

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı

Bursa'da metruk binada korkutan yangın

Bursa'da metruk binada korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.