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AYM Osman Kavala'nın başvurusunu karara bağlayacak

29.09.2020 08:51 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi bugün Osman Kavala'nın "tutukluluğunun hukuki olmadığına dair" başvurusunu karara bağlayacak.

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Davası'ndan beraat eden, ancak cezaevinden salıverilmeden "casusluk" gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun hukuki olmadığına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu karara bağlayacak.

AYM daha önce Kavala’nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvurunun oyçokluğuyla reddine karar vermişti.

Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı Gezi davasından 18 Şubat'ta beraat etmiş, ancak hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçe gösterilerek tekrar gözaltına alınmıştı. Kavala, 9 Mart'ta 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "casusluk" suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Aralık 2019’da Kavala’nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı. Ancak Türkiye'nin karara uymaması üzerine AİHM, bu yıl Mayıs ayında kesinleşen Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı.

Avrupa Konseyi'nden Türk hükümetine çağrı

AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Eylül başında Ankara'ya Osman Kavala’yı "derhal serbest bırakma" çağrısında bulunmuştu.

Komite ile bir toplantı yapan Türk hükümeti temsilcileri, Kavala’nın 9 Mart 2020 tarihinden bu yana AİHM tarafından verilen karar dışında bir gerekçeyle tutuklu olduğunu belirtip tutukluluk halinin devamının başka nedenlere dayandığını savunmuştu.

Daha fazlasını okumak için: AİHM'nin Kavala kararı için denetim süreci başladı

Ankara, toplantıda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Osman Kavala tarafından yapılan bireysel başvuruyu öncelikli olarak işleme koyduğu bilgisini de vermişti.

1980’li yıllardan bu yana sivil toplum çalışmalarıyla tanınan Osman Kavala, Gezi davası soruşturmaları kapsamında Ekim 2017 yılında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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