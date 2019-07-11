AYM, Sağlar'ın başvurusunu kabul edilemez buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski bakanlardan Fikri Sağlar'ın, 2008'deki bir köşe yazısına yanıt veren Başbakanlık Basın Merkezi'ne karşı açtığı davanın reddedilmesi üzerine, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, Sağlar, 15 Mayıs 2008'de o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın Dolmabahçe'de yaptığı görüşmeye ilişkin "Büyükanıt'a dosya verildi mi?" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Bu yazı üzerine bir açıklama yapan Başbakanlık Basın Merkezi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdoğan ise "yazıyla kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle Sağlar'a ve gazeteye manevi tazminat davası açtı.

Sağlar da Başbakanlık açıklamasında yer verilen "ahlak dışı", "alçakça", "hayasızca" şeklindeki ifadeler nedeniyle "kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle Erdoğan'a karşı manevi tazminat davası açtı.

Bu dosyalar birleştirilerek Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada mahkeme, her iki tarafın da davasının reddine karar verdi. Temyiz üzerine karar, Yargıtay tarafından onandı.