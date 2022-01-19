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AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

19.01.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi 302 oyla seçilen Kenan Yaşar oldu.

Yaşar'ın seçilmesinin, Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeleri iktidar lehine etkileyeceği tahmin ediliyor.Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğinden yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacak Celal Mümtaz Akıncı'dan boşalacak koltuğa yeni üye seçimi bugün TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) TBMM'ye gönderdiği üç aday içerisinden Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

TBB'de 15 Ocak'ta yapılan seçimlerde; en yüksek oyu alan Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Avukat Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ın isimleri, Anayasa Mahkemesi üyeliği için Meclis'e bildirilmişti.

Anayasa Mahkemesi üyeliği için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamanın ilk turunda Kenan Yaşar 282, Zülal Erdoğan Bilal 104 oy ve Talat Göğebakan 25 oy alırken bir oy boş çıktı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci tur oylamada ise Kenan Yaşar 284 oy, Zülal Erdoğan Bilal 108 oy ve Talat Göğebakan 22 oy aldı. Bu turda da nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tur seçime geçildi.

Üçüncü tur seçimler ise önceki turda en çok oyu alan Kenan Yaşar ve Zülal Erdoğan Bilal arasında yapıldı. Üçüncü turda 302 oy alan Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi. Zülal Erdoğan Bilal ise 99 oy alırken 5 oy da geçersiz sayıldı.

AYM üyesi Celal Mümtaz Akıncı 31 Ocak'ta yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacak. 15 üyeden oluşan AYM'nin bir üyesi; baro başkanları tarafından belirlenerek gönderilen üç avukat arasından TBMM'de seçiliyor.

Kenan Yaşar kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Yaşar, 1996 yılından Çorum Barosu'na kaydolarak serbest avukatlığa başladı. AKP Çorum İl Başkan Yardımcılığı yapan Yaşar, 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu. Yaşar, 2018'den bu yana Çorum Baro Başkanlığı yapıyordu. Kenan Yaşar'ı bizzat Adalet Bakanlığı'nın desteklediği iddia ediliyordu.

Yeni üye AYM'deki dengeleri nasıl etkileyecek?

Yaşar'ın AYM üyeliğine seçilmesinin, Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeleri iktidar lehine etkileyeceği tahmin ediliyor.

Yüksek Mahkeme'de şu an arasında Başkan Zühtü Arslan'ın bulunduğu 6 muhalif üyeye karşılık, 9 kişilik iktidara yakın grup öne çıkıyor.

Emekli olacak olan Celal Mümtaz Akıncı, bu muhalif 6 kişi arasında yer alıyordu. Yaşar'ın seçilmesi ile birlikte iktidara yakın üyelerin sayısının en az 10 olacağı ifade ediliyor. Böylece AYM'deki denge 5'e karşılık 10 olacak.

HDP hakkında açılan kapatma davası bu tablodan doğrudan etkilenebilecek. Kapatma kararı için üçte iki çoğunluk aranması nedeniyle, 10 üyenin oyu, kapatma kararı için yeterli olacak.

ANKA, DHA, DW/JD, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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