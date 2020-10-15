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AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşinin FETÖ/PDY’den yargılandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından “ışıklar yanıyor” paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından “ışıklar yanıyor” paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Darbe çağrışımı yapan “ışıklar yanıyor” paylaşımı ile gündeme damga vuran ve hemen hemen her kesimden tepki alan Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2020 yılında soruşturma açıldığı ve Bankasya’ya 41 bin 917 TL yatırdığı öğrenildi.
Anayasa Mahkemesi tarafından “hak ihlaline uğradığı” gerekçesiyle yargılaması bozulan eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanması istenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar sonrası yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından yeniden yargılanma isteği reddedildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın attığı "ışıklar yanıyor” tweet’i, darbeyi çağrıştırdığı için tepki toplamıştı.
2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesine üye olarak atanan Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım’ın ise İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Deniz Yıldırım’ın terör örgütünün bankası olan Bankasya’ya 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2020/60525 no’lu dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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