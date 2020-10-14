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AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki: Tweeti silip açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 08:00 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşım tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen Yıldırım, "Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki: Tweeti silip açıklama yaptı

AYM üyesi Yıldırım, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesine yer verdi.

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma siyasilerden tepki yağdı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" paylaşımında bulundu.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR

Engin Yıldırım’ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığının Twitter hesabına Bakanlığın gece çekilmiş fotoğrafı konuldu.

Bakanlığın paylaşımında "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesine yer verildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AYM’nin, kendi üyesinin anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Türkiye’nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz."

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PAYLAŞIMI SİLDİ, AÇIKLAMA YAPTI

Yıldırım, hükümet kanadından ve sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

Paylaşımını sildikten sonra yeni bir tweet attı. Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

(İHA/DHA)

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