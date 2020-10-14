AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki yağdı! Anaysa Mahkemesi'nden açıklama

AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesine yer verdi. Sosyal medyada gündem olan paylaşıma siyasilerden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. ŞENTOP: KABUL EDİLEMEZ TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Şentop, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar" dedi. GÜL VE VARANK'TAN TEPKİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" paylaşımında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR Engin Yıldırım’ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığının Twitter hesabına Bakanlığın gece çekilmiş fotoğrafı konuldu. Bakanlığın paylaşımında "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesine yer verildi. ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AYM’nin, kendi üyesinin anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Türkiye’nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz." ÇELİK'TEN BİR TEPKİ DAHA AK Parti Sözücüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla da konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor. Bu kabul edilemez. Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir. PAYLAŞIMI SİLDİ, AÇIKLAMA YAPTI Yıldırım, hükümet kanadından ve sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi. Paylaşımını sildikten sonra yeni bir tweet attı. Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ ŞAHİN: CÜBBESİNİ ASMALI AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki çeken Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "cübbesini asması" gerektiğini bildirdi. Şahin, Twitter'dan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, şunları kaydetti: "Milletimizin hafızasına kötü bir şekilde kazınmış ışık metaforu ile bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, cuntadan ve vesayetten yana olmuş, yargısal aktivizm sevdalısı, ara rejim heveslisi muhtıracı AYM üyesi jüristokratların yapması gereken bellidir, cübbesini asmak." AYM TOPLANACAK Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.