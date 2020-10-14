AYM Üyesinin “Işıklar Yanıyor” Mesajına Tepkiler

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın, CHP’li Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararına yerel mahkemece uyulmaması üzerine “ışıklar yanıyor” diyerek Yüksek Mahkeme’nin çalışmaya devam ettiği yönündeki mesajı tartışmaya yol açtı. Yıldırım'ın paylaşımında yer alan ''ışıklar yanıyor'' tabiri eski darbeleri anımsattığı gerekçesiyle eleştirildi.
Yıldırım, bugünkü fotoğraf paylaşımıyla AKP iktidarınca sert şekilde eleştirildi.
Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki "şehirlerarası karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü iptal eden kararını eleştirmiş ve "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum, madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? demişti. Yıldırım bunun üzerine de bisikletiyle fotoğraf paylaşmıştı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden yargılanması gerektiğine hükmettiği Enis Berberoğlu hakkında geçmişte verdiği hapis cezası kararının geçerli olduğunu belirtmesi ve Yüksek Mahkeme kararını tanımaması gündemi belirledi.
Gün içinde yerel mahkeme kararına yönelik muhalefetten gelen sert eleştirilerin ardından iktidar cephesinden sadece “yargı kararı” açıklaması yapıldı. AYM üyesi Engin Yıldırım’ın Twitter paylaşımı ise konuyu farklı yerlere taşıdı.
AYM üyesi Yıldırım, Yüksek Mahkeme’nin kamuda mesai saatinin bitmesine karşın çalıştığını gösterecek şekilde ışıkları yanmakta olan AYM binası fotoğrafıyla birlikte “Işıklar yanıyor” mesajını paylaştı. İşte bu paylaşım, Ankara siyasetinde iktidar cephesi tarafından “yerel mahkemeye eleştiri” yerine “siyasi iradeye darbe” yorumlarıyla tepkiyle karşılandı.
Geçmişte Ankara siyasetinde, “Genelkurmay Başkanlığı’nın ışıkları yanıyor” denildiğinde darbe hazırlığı gibi süreçlere işaret edilirdi. Bu nedenle de Yıldırım’ın paylaştığı AYM fotoğrafı üzerine “Işıklar yanıyor” mesajını yazması darbe çağrışımı nedeniyle tartışmayı tetikledi.
Yıldırım, mesajıyla ilgili tepkiler üzerine ikinci bir mesaj paylaşımıyla "Hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" açıklaması yaptı. Ancak iktidar cephesinden ve İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesabından da yapılan, kendisini hedef alan paylaşımlardan sonra Yıldırım’ın her iki mesajını da sildiği görüldü.
Yıldırım, sosyal medyada tepkiler büyüdükten sonra “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” açıklaması yaptı.
Yıldırım’ın istifa etmesiyle ilgili çağrılar yapılırken, Anayasa Mahkemesi’nin ise geç saatlerde yarın toplantı kararı aldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaptan paylaşımı soru işaretleriyle karşılandı
AYM üyesi Yıldırım’ın mesajı ardından en tartışmalı mesaj ise İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım oldu.
İçişleri Bakanlığı’nın resim hesabı aracılığıyla geceleyin ışıkları açık bakanlık binası fotoğraflarıyla birlikte “Işıklarımız hiç sönmüyor” mesajı paylaşıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, kişisel hesabından “Dün ‘Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor’ diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!” diyerek Yıldırım’a seslendi.
AKP’liler darbe girişimi iddiasıyla parti amblemli mesajlar paylaştı
Gün içerisinde Anayasa’ya aykırı bir şekilde Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasıyla ilgili herhangi bir açıklaması bulunmadığı gözlemlenen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de diğer AKP’li pek çok isim gibi AYM üyesi Yıldırım’ı “vesayet” girişiminde bulunmakla suçladı. Bakan Gül, “Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır” dedi.
AKP’li isimler, AYM üyesince “hukukun ışığı” açısından atıldığını belirtilen mesaja karşılık ise 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi örneğiyle darbe, vesayet, siyasi irade gaspı iddialarıyla tepki gösterdi.
Yıldırım’ın mesajına ilk tepkiler arasında ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, “AYM üyesi ‘Işıklar yanıyor’ diyerek Büyük Türk Milleti’nin Atatürk’ünü de alet ederek darbe tehditleri savunuyorsa, söylenecek tek bir cümle var, Büyük Türk Milleti olarak bekliyoruz, buradayız. Gelmeyen, bizi boşa bekleten şerefsizdir” mesajı dikkat çekti.
AKP TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren ‘AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!” mesajını paylaştı.
Bir başka Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, AYM üyesi Yıldırım’ı kast ederek, “Bir FETÖ’cü kendini deşifre etti!” mesajını attı. Ertem, devamında “Bu milletin emperyalizme, emperyalizmin maşası FETÖ terör örgütüne direnişidir. Bu topraklarda darbe geleneğinin, darbeci-faşist vesayetin Erdoğan liderliğinde halkın güçlü kollarıyla kırılmasıdır. 15 Temmuz’u unutmayacağız” dedi.
Erdoğan’ın eski danışmanı, şimdiki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir” dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Fatma Sayan ise, AKP’nin ampul şeklindeki amblemiyle birlikte “Milli irade varoldukça ışıklar sönmeyecek!” mesajını paylaştı. Ardından Darbeci zihniyetin tehditkâr söylemiyle konuşan Anayasa Mahkemesi üyesinin “AYM’nin ışıkları yanıyor” sözlerini kınıyoruz. Darbeci, muhtıracı, vesayetçi ve baskıcı zihniyete milletimiz en güzel cevabı vermiştir, verecektir. Bugün karşınızda Yeni Türkiye var. Meşru siyasi partileri ve Anayasa Mahkemesini kapatan, darbeci cunta anlayışına referansta bulunan AYM üyesi hangi hukuk formasyonuyla böyle bir cümle kuruyor?” görüşlerini yazdı.
MHP Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması talebini yineliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu’nun hedef aldığı Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını 30 Eylül’deki açıklamasıyla talep etmişti. Bugünkü AYM üyesi Yıldırım’ın tweetiyle birlikte başlayan tartışmaya da MHP kurmayları ve MHP’li isimler, “istifa çağrısı” gibi tepkilerle katıldı.
MHP, TBMM Grubu Başkanvekili Erkan Akçay, “Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın attığı bu tweet hiçbir mazereti ve tevili mümkün olmayan, darbeyi çağrıştıran ve ima eden vahim bir açıklamadır. Bu AYM üyesi derhal istifa etmelidir” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de “Anayasa Mahkemesi Eski Başkanvekili ve mevcut üyesi Engin Yıldırım, AYM'nin fotosunu paylaşıp, ‘Işıklar yanıyor’ diye tweet atıyor. Demokrasi tarihimizde askeri darbe sinyali olarak kullanılan bu cümle tesadüfen kullanılmamıştır. Bu cesaretin kaynağının hukuk olmadığı mutlaktır. Sinsi mesajlarla Türkiye'yi tehdit edenlere her zaman her yer yerde Hodri Meydan diyoruz” diyerek tepki gösterdi.
MHP Milletvekili Halit Öztürk de, Enis Berberoğlu kararıyla ilgili bugünkü tartışmayla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması gerekliliğinin ortaya çıktığını savundu. Öztürk, “Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz günlerde; görev ve yetki sınırlarını aşarak, beraberinde TBMM’yi de hiçe sayarak, eski bir milletvekili hakkındaki tartışmalı gerekçeli kararını açıklamıştır.AYM, yetkisini aşan söz konusu bu kararıyla; Sayın Genel Başkanımızın deyim yerindeyse bir 'Divan-ı Ali' kurulması yönündeki tespitinde, ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.Bugün ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; AYM’nin verdiği hak ihlali kararına tokat gibi bir cevap vererek, eski milletvekilinin yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmiştir.Bu kapsamda 14. Ağır Ceza Mahkemesi; ‘6216 sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, AYM ihlal kararından sonra hiçbir şekilde yerindelik denetimi yapamaz’ demiştir.Sn. Genel Başkanımız’ın (Devlet Bahçeli) öngördüğü üzere; Türkiye’de ‘Parlamenter Sistem’in oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir’. Milletimizin beklentisi de bu yöndedir.Işıklar yanıyor metaforu düne dair farklı algıları beslemekte olup hukuk dilinde yeri yoktur. AYM üyeleri üsluplarına dikkat etmeli ve işini yapmalıdır. Bu dil hukuk üzerinden bir tehdit vurgusudur ve kabul edilemezdir” dedi.
Bahçeli’nin özel kalem müdürü ise, MHP Genel Merkezi’nin geceleyin ışıklı bir fotoğrafıyla mesaj verdi.
Bu arada Twitter’da “AYM kapatılsın” ve “Işıklar Yanıyor” etiketleriyle sayısız paylaşım ve yorum yapılmaya devam etti.