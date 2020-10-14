AYM Üyesinin “Işıklar Yanıyor” Mesajına Tepkiler

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın, CHP’li Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararına yerel mahkemece uyulmaması üzerine “ışıklar yanıyor” diyerek Yüksek Mahkeme’nin çalışmaya devam ettiği yönündeki mesajı tartışmaya yol açtı. Yıldırım'ın paylaşımında yer alan ''ışıklar yanıyor'' tabiri eski darbeleri anımsattığı gerekçesiyle eleştirildi. Yıldırım, bugünkü fotoğraf paylaşımıyla AKP iktidarınca sert şekilde eleştirildi. Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki "şehirlerarası karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü iptal eden kararını eleştirmiş ve "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum, madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? demişti. Yıldırım bunun üzerine de bisikletiyle fotoğraf paylaşmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden yargılanması gerektiğine hükmettiği Enis Berberoğlu hakkında geçmişte verdiği hapis cezası kararının geçerli olduğunu belirtmesi ve Yüksek Mahkeme kararını tanımaması gündemi belirledi.

Gün içinde yerel mahkeme kararına yönelik muhalefetten gelen sert eleştirilerin ardından iktidar cephesinden sadece “yargı kararı” açıklaması yapıldı. AYM üyesi Engin Yıldırım’ın Twitter paylaşımı ise konuyu farklı yerlere taşıdı. AYM üyesi Yıldırım, Yüksek Mahkeme’nin kamuda mesai saatinin bitmesine karşın çalıştığını gösterecek şekilde ışıkları yanmakta olan AYM binası fotoğrafıyla birlikte “Işıklar yanıyor” mesajını paylaştı. İşte bu paylaşım, Ankara siyasetinde iktidar cephesi tarafından “yerel mahkemeye eleştiri” yerine “siyasi iradeye darbe” yorumlarıyla tepkiyle karşılandı. Geçmişte Ankara siyasetinde, “Genelkurmay Başkanlığı’nın ışıkları yanıyor” denildiğinde darbe hazırlığı gibi süreçlere işaret edilirdi. Bu nedenle de Yıldırım’ın paylaştığı AYM fotoğrafı üzerine “Işıklar yanıyor” mesajını yazması darbe çağrışımı nedeniyle tartışmayı tetikledi. Yıldırım, mesajıyla ilgili tepkiler üzerine ikinci bir mesaj paylaşımıyla "Hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" açıklaması yaptı. Ancak iktidar cephesinden ve İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesabından da yapılan, kendisini hedef alan paylaşımlardan sonra Yıldırım’ın her iki mesajını da sildiği görüldü.

Yıldırım, sosyal medyada tepkiler büyüdükten sonra “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” açıklaması yaptı.

Yıldırım’ın istifa etmesiyle ilgili çağrılar yapılırken, Anayasa Mahkemesi’nin ise geç saatlerde yarın toplantı kararı aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaptan paylaşımı soru işaretleriyle karşılandı AYM üyesi Yıldırım’ın mesajı ardından en tartışmalı mesaj ise İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım oldu. İçişleri Bakanlığı’nın resim hesabı aracılığıyla geceleyin ışıkları açık bakanlık binası fotoğraflarıyla birlikte “Işıklarımız hiç sönmüyor” mesajı paylaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, kişisel hesabından “Dün ‘Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor’ diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!” diyerek Yıldırım’a seslendi.

AKP’liler darbe girişimi iddiasıyla parti amblemli mesajlar paylaştı

Gün içerisinde Anayasa’ya aykırı bir şekilde Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasıyla ilgili herhangi bir açıklaması bulunmadığı gözlemlenen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de diğer AKP’li pek çok isim gibi AYM üyesi Yıldırım’ı “vesayet” girişiminde bulunmakla suçladı. Bakan Gül, “Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır” dedi.

AKP’li isimler, AYM üyesince “hukukun ışığı” açısından atıldığını belirtilen mesaja karşılık ise 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi örneğiyle darbe, vesayet, siyasi irade gaspı iddialarıyla tepki gösterdi. Yıldırım’ın mesajına ilk tepkiler arasında ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, “AYM üyesi ‘Işıklar yanıyor’ diyerek Büyük Türk Milleti’nin Atatürk’ünü de alet ederek darbe tehditleri savunuyorsa, söylenecek tek bir cümle var, Büyük Türk Milleti olarak bekliyoruz, buradayız. Gelmeyen, bizi boşa bekleten şerefsizdir” mesajı dikkat çekti. AKP TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren ‘AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!” mesajını paylaştı.

Bir başka Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, AYM üyesi Yıldırım’ı kast ederek, “Bir FETÖ’cü kendini deşifre etti!” mesajını attı. Ertem, devamında “Bu milletin emperyalizme, emperyalizmin maşası FETÖ terör örgütüne direnişidir. Bu topraklarda darbe geleneğinin, darbeci-faşist vesayetin Erdoğan liderliğinde halkın güçlü kollarıyla kırılmasıdır. 15 Temmuz’u unutmayacağız” dedi.

Erdoğan’ın eski danışmanı, şimdiki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Fatma Sayan ise, AKP’nin ampul şeklindeki amblemiyle birlikte “Milli irade varoldukça ışıklar sönmeyecek!” mesajını paylaştı. Ardından Darbeci zihniyetin tehditkâr söylemiyle konuşan Anayasa Mahkemesi üyesinin “AYM’nin ışıkları yanıyor” sözlerini kınıyoruz. Darbeci, muhtıracı, vesayetçi ve baskıcı zihniyete milletimiz en güzel cevabı vermiştir, verecektir. Bugün karşınızda Yeni Türkiye var. Meşru siyasi partileri ve Anayasa Mahkemesini kapatan, darbeci cunta anlayışına referansta bulunan AYM üyesi hangi hukuk formasyonuyla böyle bir cümle kuruyor?” görüşlerini yazdı.

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