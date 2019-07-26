AYM'den 10 akademisyen için 'ihlal' kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM), 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerin 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan cezalandırılmaları nedeniye ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

AYM, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları için 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan cezalandırılan Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Ece Öztan, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen'in bireysel başvurusunu ilk olarak 29 Mayıs’ta gündemine aldı. Ancak Mahkeme, Adalet Bakanlığı'ndan istenilen görüş gelmediği gerekçesiyle toplantıyı erteledi. Bakanlığın savunma göndermesinin ardından başvuru bugün Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar görüşmeye açıldı. Bireysel başvuruyu karara bağlayan Mahkeme, Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde karar verdi.

Toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 'ihlal' yönünde oy kullanması nedeniyle 'eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı'na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi.

35 KİŞİNİN MAHKUMİYET KARARI ERTELENMEMİŞTİ

​10 Ocak 2016'da 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisi bin 128 akademisyenin imzası ile yayımladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2 bin 212 oldu. Akademisyenler hakkında 'terör örgütü propogandası yapmak' suçlamasıyla dava açıldı. 5 Aralık 2017'den bu yana devam eden yargılamalar kapsamında 195 akademisyen hapis cezası ile cezalandırıldı. İçlerinden 35 kişinin mahkumiyet kararı ertelenmedi.

