AYM'den akademisyenler için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda "Barış Bildirisi" olarak da bilinen "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan akademisyenlerden 9'unun bireysel başvurusunu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, akademisyenlerin bildiriyi imzaladıkları için "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmaları nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği kararına vardı.

Genel Kurul'da yapılan oylamada 8'e karşı 8 eşitlik çıktığı, ancak eşitlik durumunda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın ihlal yönündeki tercihinin 2 oy sayılması nedeniyle 8'e karşı 9 oyla hak ihlali kararının alındığı bildirildi. AYM aynı zamanda başvuru sahiplerine de hak ihlali nedeniyle 9'ar bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

İhlal kararı bildiri nedeniyle halen yargılanan 784 akademisyenin davası için emsal teşkil ediyor. Yargılaması devam eden akademisyenlerin dosyasının bu karardan etkilenmesi bekleniyor. Cezaları kesinleşmiş olan akademisyenler için de yeniden yargı yolu açılabilecek. Ayrıca bildiriye imza attıkları için ihraç edilen akademisyenlerin de üniversitelere dönmeleri mümkün olabilecek.