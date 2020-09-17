HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AYM'den Berberoğlu hakkında ihlal kararı

AYM'den Berberoğlu hakkında ihlal kararı

17.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, MİT tırları davasında hüküm giyen CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "seçilme ve siyasette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'den Berberoğlu hakkında ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu karara bağladı.

AYM Genel Kurulu, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti. Genel Kurul'un oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" savunulmuştu.

Hapis ve tahliyelerle geçen üç yıl

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 14 Haziran 2017'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstinaf başvurusunun ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihli duruşmada, yeniden yargılamasını yaptığı Enis Berberoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını kaldırmış, Berberoğlu'nu "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

2018 seçimleri ve milletvekilliğinin düşürülmesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı 22 Şubat 2018'de Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması istemiyle Yargıtay'a sunulmak üzere temyiz dilekçesi vermişti. Bu arada Enis Berberoğlu, cezaevindeyken 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak seçildi.

Kararın temyiz edilmesinin ardından dosyayı esastan inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de oy çokluğuyla, Enis Berberoğlu'na "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay ayrıca Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Bu kararın ardından Maltepe Cezaevi'nden tahliye edilen Berberoğlu, 1 Ekim 2018'de TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etti.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

DW/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildiKütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1123 kişi hayatını kaybetti
İBB Meclisi'nde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
İBB Meclisi'nde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Can Dündar'ın kaçak sayılma süreci başlatıldı
Can Dündar'ın kaçak sayılma süreci başlatıldı
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde koronavirüs şoku!
İmam Hatip Lisesi'nde koronavirüs şoku!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.