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AYM'den, cezaevi olaylarında ölen tutuklu için 'yaşam hakkı ihlali' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi, 1999 yılında Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan olaylarda hayatını kaybeden tutuklu E.Y.Ö'nün yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi, 1999 yılında Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan olaylarda hayatını kaybeden tutuklu E.Y.Ö'nün yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca, bireysel başvuruyu yapan Burcu Özşahin ve diğer 3 kişiye 36 bin 600 TL manevi tazminatın müştereken ödenmesine hükmetti.
Bayrampaşa Cezaevi'nde 20 Eylül 1999 tarihinde Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Kenan Ali Gürsel, Hakan Çillioğlu tarafından açılan ateş sonucu öldü. Olaydan hemen sonra cezaevinde çıkan çatışmada 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden E.Y.Ö'nün yakını Burcu Özşahin ve diğer 3 başvurucu, 25 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, ceza infaz kurumunda kamu makamlarınca gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle mahkûmlar arasında çıkan çatışmada başvurucuların yakınının öldürüldüğü, tam yargı davasının reddedilmesi ve olayla ilgili ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.
36 BİN 600 LİRA MANEVİ TAZMİNAT
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 17’nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul ve maddi boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği yaşam hakkının maddi boyutunun ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi. AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmesi nedeniyle net 36 bin 600 TL manevi tazminatın başvuruculara müştereken ödenmesine de hükmederken, tazminata ilişkin diğer talepleri reddetti.
Kararda E.Y.Ö'nün öldürüldüğü tarihte Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunduğu, yani devletin kontrolü altındayken öldürüldüğü hatırlatılırken, suç örgütü üyelerinin Ceza İnfaz Kurumu içine ateşli silah, kesici-delici alet, cep telefonu ve uyuşturucu madde sokabildiği göz önüne alındığında Ceza İnfaz Kurumu idaresince yaşam hakkını korumaya yönelik gerekli, makul ve önleyici tedbirlerin alındığını söylemenin mümkün olmadığı belirtildi.

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