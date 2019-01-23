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AYM'den CHP'nin müftülerin nikah yetkisinin iptali başvurusuna ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti

Anayasa Mahkemesi, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin müftülere nikah kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisinin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi CHP müftülere nikah kıyma yetkisi

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