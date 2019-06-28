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AYM'den Deniz Yücel için hak ihlali kararı

28.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de bir yıl boyunca tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel'in başvurusunu karara bağladı.

AYM'den Deniz Yücel için hak ihlali kararı

AYM, hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.Türkiye'de bir yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Alman ve Türk vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa'nın üç ayrı maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Yücel'in, "suç işlediğine dair makul bir şüphe olmaksızın tutuklandığını belirterek kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyetlerine ilişkin haber ve yazılarından dolayı tutuklanması nedeniyle de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğini" öne sürdüğünü hatırlattı.

Mahkeme, PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj gerekçesiyle Şubat 2017'de tutuklanan Yücel'in başvurusu üzerine, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiası yönünden yaptığı değerlendirmede, Anayasa'nın 19'uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

"Ortaya somut olgu konulamadı"

AYM, bu kararına gerekçesini açıklarken "terör örgütü üyeleriyle irtibat kurmak, gazetecilik dışında başka bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilmişse suçlama konusu olabilir" ifadesini kullandı. Mahkeme, "Bu durumda da irtibatın gazetecilik dışında başka bir amaçla gerçekleştirildiğinin somut olgularla ortaya konulması gerekir. Ancak soruşturma makamlarınca böyle bir olgu ortaya konulamamıştır" diye ekledi.

"Ölçüsüz müdahale"

AYM, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali iddiası yönünden yaptığı değerlendirmede de ihlal tespit etti.

"Başvurucunun tutuklanmasına dayanak gösterilen olguların temelde gazete yazılarından oluştuğu görülmektedir. Hukukilik şartını sağlamayan tutuklama gibi ağır bir tedbir, ifade ve basın özgürlükleri bakımından demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir müdahale olarak kabul edilemez" hükmüne varan mahkeme, Anayasa'nın 26'ncı ve 28'inci maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

14 Şubat 2017'de kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat 2017'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yücel, 16 Şubat 2018'de İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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