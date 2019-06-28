AYM'den Deniz Yücel için ihlal kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi, Alman gazetesi Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in bireysel başvurusunu görüşerek karara bağladı. Mahkeme, Yücel'in Anayasa'da güvence altına alınan 'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' ile 'İfade ve basın özgürlüğü hakkı'nın ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 20 Aralık 2016 tarihinde gönderilen e-mail'de 'Redhack' adlı hacker grubunun Enerji Bakanı'nın kişisel mail hesabını hacklediği, maillerin yeni bir mail adresine gönderildiği, ardından bu örgütle ilişkisi olan bir kişi tarafından Twitter üzerinden sohbet odası açıldığı belirtildi. Almanca yayın yapan ve Alman gazetesi Die Welt’in Türkiye muhabiri olan Deniz Yücel’in de aralarında bulunduğu 18 kişinin bu sohbet odasına dahil edildiği ve bu sohbet odasında maillerin transfer edildiği yeni bir e-mail hesabının şifresinin paylaşıldığı ve e-maillerin nasıl servis edileceğinin tartışıldığı iddia edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yücel, 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği, Yücel'in 'Terör örgütünün propagandasını yapma', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Cezaevine gönderilen Yücel, tutuklama kararına itiraz etti. İtirazı reddedilince 27 Mart 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

3 MADDEYE GÖRE İHLAL KARARI VERDİ

Mahkeme, Deniz Yücel’in bireysel başvurusunu 28 Mayıs tarihinde görüşerek karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasını, oy birliğiyle kabul edilebilir buldu. Mahkeme, Anayasa'nın 19'uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ve Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Kararlara Muammer Topal ve Recai Akyel karşı oy kullandı. Yüksek Mahkeme, gözaltının hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulurken, başvurucuya 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın bir örneği bilgi için İstanbul 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'TUTUKLAMA ÖLÇÜLÜ BİR MÜDAHALE DEĞİL'

Mahkeme kararında tutuklama tedbiriyle ifade ve basın özgürlüklerinin kullanımı konusunda dikkat çekici bazı değerlendirme ve tespitlere yer verilerek, "İsnat edilen suçlamalara dayanak olarak gösterilen temel olgunun başvuruya konu yazılar olduğu gözetildiğinde hukukilik şartını sağlamayan tutuklama gibi ağır bir tedbir, ifade ve basın özgürlükleri bakımından demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir müdahale olarak kabul edilemez" denildi.

Deniz Yücel 16 Şubat 2018'de tahliye edilmesinin ardından Almanya'ya gitmişti.

