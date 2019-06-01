AYM'den FETÖ'den tutuklu eski hakimin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu eski hakimin, tek kişilik odada tutulma ve saç tıraşının koğuş önünde yapılmasına izin verilmesi nedeniyle "kötü muamele yasağının ihlal edildiği" yönünde yaptığı bireysel başvuruyu, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde hakim olarak görev yapan ve halen Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Timur Demir, hem tek kişilik odada tutulması hem de saç traşının koğuş önünde yapılması nedeniyle kötü muamele gördüğü iddiasıyla AYM'ye başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, daha önce ceza infaz kurumlarında hükümlü ya da tutuklu statüsüyle tutulan kişilerin hücre hapsine alınmasının ya da diğer tutulanlardan ayrılmasının tek başına Anayasa'nın 17. maddesine aykırı bir durum oluşturmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararında tek başına tutma tedbirinin sadece güvenlik veya disiplini sağlama kaygısıyla değil, tutukluların devam eden soruşturmalarda hileli iş birliği yapmalarını veya dışarıdakilerle yeni bir suç işlemek için iş birliği yapmalarını önleme gibi amaçlarla uygulanmasının da mümkün olduğu vurgulandı.