AYM'den "gazetecilerin fazla mesailerine" ilişkin karar

İlgili kanundaki "Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödemeye mecburdur." ve "Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenir." maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan yerel mahkeme, bunun, diğer çalışanlara göre gazetecilere bariz bir ayrıcalık tanıdığını ve kanun önünde eşitlik, hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerini zedelediği tespitinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, kanundaki "Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenir." hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla hükmün iptaline karar verdi.

AYM kararının gerekçesinde, gazetecilere verilen yüzde 5'lik gecikme ödemesinin yıllık yüzde 1825'e tekabül ettiği belirtilerek, bu oranın basın sektöründe faaliyette bulunan teşebbüs ve işletmeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Gazetecilerin diğer iş kollarına göre farklı çalışma tarzı, demokratik toplumun varlığında ve devam ettirilmesinde sahip olduğu önemli rol nedeniyle bazı özel düzenlemelere bağlı kılınması konusunda farklı bir koruma rejiminin benimsenmesinin kanun koyucunun takdirinde olduğuna işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumu doğru bilgilendirme gibi önemli görevleri bulunan gazetecilerin bu görevi yerine getirirken işverenin etkisinden mümkün olduğu kadar arındırılmaları ve bunun için de ücretlerinin güvence altına alınması gerekmektedir. Bazı alacakların gününde ödenmemesi halinde günlük yüzde 5 fazlasıyla ödenmesi gerektiği yönündeki düzenlemenin amacının da toplumu doğru bilgilendirme görevi olan gazetecilerin ücret ve fazla çalışma ücreti alacaklarını güvence altına almak olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, gazetecilerin demokratik toplumda yüklendikleri görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için diğer ücretlilere göre ücret alacaklarının özel düzenlemelerle teminat altına alınmasının anılan amaca ulaşma yönünde elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez. Ancak getirilen sınırlamanın orantılı bir tedbir olup olmadığı da değerlendirilmelidir."