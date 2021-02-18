HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AYM'den gazeteciye ters kelepçe takan polisler hakkında karar

AYM'den gazeteciye ters kelepçe takan polisler hakkında karar

18.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisin, "Hiçbir şey eskisi gibi değil artık.

Bunu öğreteceğiz size" diyerek görevi başında müdahale ettiği gazetecinin başvurusu sonuçlandı. AYM, kötü muamele yasağı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlaline hükmetti.Anayasa Mahkemesi (AYM), 2015 yılında YÖK protestolarını gazeteci olarak takip ederken polis şiddetine maruz kalan Beyza Kural Yılancı'nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.

Bianet eski muhabiri Beyza Kural Yılancı, gösterileri takip ettiği ve çekim yaptığı sırada polisin müdahalesine maruz kalmış, basın görevlisi olduğunu bildirmesine rağmen ters kelepçelenerek gözaltına alınmış, bir süre kelepçeli bir şekilde bekletildikten sonra serbest bırakılmıştı. Gazetecinin müdahale sırasında kayda aldığı diyalogda polis memurunun "Sana birşey söyleyeyim bak. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Bunu öğreteceğiz size" dediği tespit edilmişti.

Gazetecinin suç duyurusu üzerine kimlikleri tespit edilip ifadeleri alınan polis memurları suçlamaları kabul etmemiş, Başsavcılık da kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Karara yaptığı itirazın Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine gazeteci Kural, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren AYM, gazetecinin ifade ve basın özgürlükleri ile insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

Kararda, kelepçe takılması sırasında gazetecinin el ve bileklerinde oluşan kızarıklıkların, polisin gözaltı sırasında kayda geçen ifadeleriyle birlikte değerlendirildiğinde "başvurucunun küçük düşürülmesi ve başvurucuya bir nevi ders verilmesi amacıyla ve kasıtlı olarak vücut bütünlüğüne zarar verecek şekilde gerçekleştirildiği izlenimi edinildiği" belirtildi. Başvurucu hakkında kelepçe takılmak suretiyle güç kullanılarak kısa süreli de olsa tutulmasını gerektirecek, sonradan dahi ortaya konulabilmiş meşru bir sebep bulunmadığına da işaret edildi.

AYM kararında, "başvurucuya karşı insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele oluşturan eylemlere yönelik olarak sorumluların belirlenmesi ve gerekiyorsa cezalandırılması yönünde etkili bir ceza soruşturması yürütülmediği" sonucuna varılarak kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine hükmedildi.

Kararda polis müdahalesinin, Anayasa'nın 26. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan meşru sebeplerden hiçbirine uymadığı, bu nedenle de haklı olmadığı tespitine yer verilerek "İdare ve yargı makamları, başvurucunun görevini yapmasının engellenmesi şeklindeki başvuruya konu müdahalenin yasal olduğuna ya da meşru bir amaç taşıdığına dair güvenilir hiçbir kanıt sunmamıştır. Bununla birlikte başvurucuya yönelik müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak kabul edilemeyeceği de açıktır" denildi.

12 Ocak'ta oybirliğiyle alınan kararda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı, ifade ve basın özgürlüğü ihlal edilen gazeteciye net 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine ve kararın bir örneğinin ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Eskişehir'de yürekleri yakan olay!Eskişehir'de yürekleri yakan olay!
Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yolFacebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol

En Çok Okunan Haberler

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Liseden mezun oldu! Pozu gündemde

Liseden mezun oldu! Pozu gündemde

Her şey canlı yayında oldu! Bir anda geldi ve emmeye başladı

Her şey canlı yayında oldu! Bir anda geldi ve emmeye başladı

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

'Pes' dedirten görüntü! Binanın çatısında bu halde yakalandılar

'Pes' dedirten görüntü! Bu halde yakalandılar

Akşener'den Gara operasyonuyla ilgili 'sorumluluk' açıklaması

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

İnsanları en çok ne mutlu ediyor? İşte Türkiye'nin mutluluk haritası

İnsanları en çok ne mutlu ediyor? İşte Türkiye'nin mutluluk haritası

Son Dakika: Mehmet Barıner ve Enver Altaylı için istenen cezalar belli oldu

Barıner ve Altaylı için istenen cezalar belli oldu

Şekip Mosturoğlu'nun halasına büyük şok! Ses taklidi yapılarak dolandırıldı

Şekip Mosturoğlu'nun halasına büyük şok!

Eskişehir'de yürekleri yakan olay! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir'de yürekleri yakan olay!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.