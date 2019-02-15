AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret

Anayasa Mahkemesi, milletvekili adaylığı için istifa eden, seçim sürecinde aday ve aday adayı olamayan belediyede görevli avukatın, mesleğe dönüş isteminin reddedilmesinde seçilme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğinde çalışan avukat, 2011'deki milletvekili seçimlerinde aday olmak için görevinden ayrıldı.

Seçim sürecinde aday, aday adayı ve bağımsız aday olmayan kamu görevlisi avukat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra göreve dönüş talebinde bulundu. Bu talep, bir siyasi partiden aday, aday adayı ya da bağımsız aday olduğuna dair belge getirilmemesi nedeniyle reddedildi.

Bu işleme karşı Konya 1. İdare Mahkemesinde açılan iptal davasında ise davanın reddine hükmedildi. Mahkemenin kararında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgilli hükümlerine işaret edilerek, bağımsız aday, herhangi bir siyasi partiden aday adayı veya aday olunması halinde memuriyete geri dönülebileceği bildirildi.