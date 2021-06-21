AYM’den HDP’nin Kapatılma İddianamesine Kabul

15 Nisan’da açıklanan gerekçeli kararda ‘‘Halkların Demokratik Partisi’nin ‘Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği’ iddiasıyla düzenlenen iddianamede ilgililerin bu nitelikteki eylemleri sebebiyle partinin bu eylemlerin odağı haline geldiğinin kabulü için Anayasa’da aranan koşulların varlığını ortaya koyan delillerle ilişkilendirilmesini gerekli kılmaktadır. İddianamede eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin; kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği, eylemler ile partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından’’ diyerek kapatma davası açılma talebini reddetmişti.

İddianamede HDP’nin tüm mal varlıkları ve banka hesaplarının bloke edilmesi isteniyor.

Bu süreçte hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem de kapatılması istenen HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu oluşturacak.

HDP'nin Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Parti ön savunma için ek süre isteyebilir. Ek süre talebi olursa Anayasa Mahkemesi heyeti bu kararı değerlendirecek.

Anayasa Mahkemesi yasal süre olan 15 günde kabul ettiği iddianameyi ön savunma için HDP'ye gönderecek.

Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri siyasi partilerin kapatılmasını düzenliyor

Anayasa’nın 68. maddesine göre, ‘‘Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.’’

Anayasa’nın 69. maddesi ise ‘‘Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmesi halinde karar verilir’’ ifadesiyle siyasi parti kapatmayı düzenliyor.

Parti kapatma için üçte iki çoğunluk aranıyor