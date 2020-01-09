AYM'den Hira bebek için sevindirici karar

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- VAN,(DHA)- ANAYASA Mahkemesi Van'da yaşayan Demet ve Fatih Bilici çiftinin, doğduktan sonra kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konulan 6 aylık kızları Hira'nın tedavisi için gereken 58 bin euro ilaç bedelinin, hastalığın aciliyeti nedeniyle SGK tarafından ilacı ithal eden kuruluşa ödenmesine hükmetti. Avukat Ali Samsun, Anayasa Mahkemesi'nin gerekli tedbirlerin derhal alınması adına bu kararı Sağlık Bakanlığı'na ve SGK’ya bildirdiğini belirterek, "SGK'nın, ilacın bedelinin kurumca ödeneceğine ilişkin yazıyı Türk Eczacılar Birliği'ne göndermesi gerekiyor. Bu yazının kuruma ulaşması halinde Hira'nın ilacının siparişi hemen verilebilir ve aylardır aksayan tedavisine başlanabilir" dedi.

Van'da yaşayan Demet ve Fatih Bilici'nin 6 ay önce dünyaya gelen bebeklerine kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konuldu. İlk çocukları Talip'i de aynı hastalıktan 14 aylıkken kaybeden aile, Hira bebeği de kaybetmemek için mücadele veriyor. Hira'nın tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulu ilacın SGK'nın yurt dışı ilaç listesinde yer almaması üzerine aile bir internet sitesinden imza kampanyası başlatıldı. Bu arada İzmir'de yaşayan Avukat Ali Samsun, kampanyanın yer aldığı sitede 'dava açıp ilacın temininin mümkün olabileceği' yönünde aileye ulaşıp gerekli bilgiyi verdi. Aile ile görüşen Avukat Ali Samsun, Ankara 27. İş Mahkemesi'ne 'ilaç bedelinin yüksek olduğu, finanse edilemeyip kullanılmaması halinde Hira bebeğin hayatının tehlikeye gireceğini, bundan dolayı ilaç bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi' talebiyle dava açtı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını reddetti. Bunun üzerine aile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Burada yapılan istinaf incelemesi sonunda, 12 Kasım 2019 tarihinde ailenin talebi kabul edilerek bebek Hira'nın tıbbi gereklilik doğrultusunda tedavisinde kullanılacak ilaç bedelinin tedbiren SGK tarafından karşılanmasına kesin olarak karar verdi. Avukat Ali Samsun, bu kararı 18 Kasım'da SGK'ya bildirdiklerini ancak, kurum fatura aslının ve boş ilaç kutularının ibrazı halinde ilacı karşılayabileceğini belirttiğini söyledi.

İLACIN BEDELİNİN ECZACILAR BİRLİĞİ'NE YAPILMASI İÇİN BİREYSEL BAŞVURU

Bunun üzerine aile, Avukatları Ali Samsun aracılığıyla Hira'nın tedavisinde mutlaka kullanılması gereken ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce karşılanmasına karar verilmesine rağmen SGK'ca öncelikle faturanın ve kutuların ibraz edilmemiş olması gerekçesiyle temini sağlanmayan ilacın bedelinin doğrudan Türk Eczacılar Birliği'ne yapılmasına yönelik tedbir kararı verilmesi talebiyle 20 Aralık 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Avukat Samsun, şöyle konuştu:

"Başvuruyu inceleyen AYM, 'Hira bebeğin şu an 6 aylık olduğu, bedelinin SGK'ca karşılanması talep edilen ilacın hastalığın tek tedavisi olduğu ve hastalığın tedavi edilememesi halinde ilk bir yıl içindeki ölüm oranının yüzde 50 olduğunu, başvurucunun ilk çocuğunun da aynı ölümcül hastalık nedeniyle 13 aylıkken vefat ettiği, söz konusu hastalığın bir yılda 5 ila 13 hastada ortaya çıkmasının beklendiği' vakalarından hareketle tedbir kararının SGK tarafından verilme amacına uygun şekilde yerine getirilmediği kanaatine ulaşmış ve sonuç olarak tedbir talebinin kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararı uyarınca ilaç bedelinin ithalinde yetkili olan kuruluşa ödenmesinin derhal sağlanmasına karar verdi."

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANABİLİR

Avukat Samsun, ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin gerekli tedbirlerin derhal alınması adına bu kararı Sağlık Bakanlığı'na ve SGK’ya bildirdiğini belirterek, "Gelinen aşamada, SGK'nın AYM'nin bu tedbir kararı uyarınca ve de işin ehemmiyeti ile ivediliğini göz önünde bulundurarak bir gün dahi gecikmeksizin ilacın bedelinin kurumca ödeneceğine ilişkin yazıyı Türkiye Eczacılar Birliği'ne göndermesi gerekiyor. Bu yazının bu kuruma ulaşması halinde Hira'nın ilacının siparişi hemen verilebilir ve Hira'nın aylardır aksayan tedavisine böylelikle başlanabilir" dedi.

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