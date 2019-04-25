Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararının adres araştırması yeterince yapılmadan ilanen tebliğ edilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir hastanede 2003-2005 yılları arasında başhekim olarak görev yapan M.A.Ç, 2004'te gece vardiyası personelinin taşınmasına ilişkin bir ihale komisyonu kararını onayladı. İhale maliyetinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 2008'de M.A.Ç. ve ihale komisyonu üyeleri hakkında Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde alacak davası açıldı. Yargılama süresince mahkemenin çeşitli yazışmalarla belirlediği adreslere gönderilen tebligatlar M.A.Ç'ye ulaştırılamadığı için iade edildi. Mahkeme, 2012'de "başvurucunun MERNİS adresinin Amerika'da olduğu, daha önce yurt dışı tebligatının yapılması için yazışmalar yapıldığı ancak tebligatların yapılamadığını" belirterek, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verdi. Yargılama sonunda mahkeme 2013'te ihale nedeniyle Hazine adına oluşan 16 bin 998 lira zararın müştereken ve müteselsilen M.A.Ç. ve diğer sorumlulardan tahsilini kararlaştırdı. Bunlar da ilginizi çekebilir İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz! Avukat katili müebbet hapse çarptırıldı, avukatları öldürmekle tehdit etti Karatepe’de ’57. Tümen Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ düzenlenecek

Gerekçeli karar başvurucuya ilanen tebliğ edilirken diğer davalıların temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı. Karar düzeltme talebi üzerine dosyayı yeniden ele alan daire, tazminat miktarında uygun bir indirim yapılması gerektiğine karar verdi ve ilk onama kararını kaldırdı. Bozma üzerine dosyayı tekrar görüşen yerel mahkeme, dairenin bozma kararına uydu ve 8 bin 499 lira tazminatın M.A.Ç. ve diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verdi. Bu kez kararı davacı taraf temyiz etti ve dosya Yargıtaya gönderildi. M.A.Ç. ise dosyadan ancak bu aşamada haberinin olduğunu ifade ederek, karara ilişkin temyiz başvurusu yaptı ancak başvuru süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi. M.A.Ç, ilanen tebligatın usulsüz olduğu, dosyada tebligat yapılabilmesi için yurt içi ve yurt dışı güncel adreslerinin bulunmasına rağmen ilanen tebligat yapılarak davaya katılımının engellendiği, dosyadan Yargıtay aşamasında haberdar olmasına karşın temyiz başvurusunun reddedildiği, bu durumun adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddialarıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.