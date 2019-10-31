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AYM'den İlker Başbuğ için 'Ergenekon Davası' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi 'Yüce Divan' sıfatıyla yaptığı yargılamada 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının 'muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar verdi.

ANAYASA Mahkemesi 'Yüce Divan' sıfatıyla yaptığı yargılamada 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının 'muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar verdi.

2017 yılının Temmuz ayında İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ'un dosyasını 'görevsizlik' gerekçesiyle ayırarak, Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme gerekçeli kararında, derhal beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin dahi yüksek görevli mahkemece yapılmasının yerinde olacağını vurgulayarak, "Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu, görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır" tespitinde bulunmuştu.

İlker Başbuğ, 'Ergenekon Davası' sanığı olarak bugün Yüce Divan’da yargılandı. Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yaptı. AYM, İlker Başbuğ'un, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, 'muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar verdi.

ANKARA, (DHA)

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