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  4. AYM'den "Işıklar yanıyor" Mesajı Tartışmasına Yönelik Açıklama

AYM'den "Işıklar yanıyor" Mesajı Tartışmasına Yönelik Açıklama

14.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

AYM'den yapılan açıklamada “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz" denildi

AYM'den "Işıklar yanıyor" Mesajı Tartışmasına Yönelik Açıklama

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın, Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafıyla birlikte paylaştığı “Işıklar yanıyor” mesajına gelen tepkilerin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Mahkemeden yapılan açıklamada bugün saat 14’te yapılacak genel kurul toplantısı öncesi yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

AYM açıklamasında “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Yıldırım’ın sosyal medya paylaştığı mesajı siyasi iradeye darbe göndermei olarak yorumlanmış ve yoğun tepkilere hedef olmuştu.

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