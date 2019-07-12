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AYM'den, Kars'ta yıkılan heykel için 'ihlal' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi (AYM), heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Kars'taki 'İnsanlık Anıtı' heykelinin yıkılmasını, Anayasa'da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM), heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Kars'taki 'İnsanlık Anıtı' heykelinin yıkılmasını, Anayasa'da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Kararda, "Demokratik bir toplum için büyük önem taşıyan bir sanat eserinin, Anayasa tarafından koruma altına alınmış olan sanatsal ifade özgürlüğünün korunması noktasında gösterilmesi gereken hassasiyet gösterilmemiştir" denildi.
Heykeltıraş Mehmet Aksoy 2006 yılında, dönemin AK Parti'li Kars Belediyesi’nin talebi üzerine 'İnsanlık Anıtı'nı yaptı ve dev heykel kenti kuşbakışı gören Üçler Tepesi’ne yerleştirildi. 2011 yılında Kars’ı ziyaret eden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ucube' olarak nitelediği heykelin yıkılmasını istedi. Kars Belediye Meclisi’nin verdiği yıkım kararına karşı idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi; ancak bölge idare mahkemesi bu kararı kaldırdı. Kars Belediyesi’nin heykelin yıkımı için açtığı ihaleyi kazanan şirket, yıkımı gerçekleştirdi. Heykeltıraş Aksoy, yıkım kararına karşı yargı yolu tükenince 2014 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.
'GEREKEN HASSASİYET GÖSTERİLMEDİ'
Dün toplanan AYM Genel Kurulu, Mehmet Aksoy’un başvurusunu görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Aksoy’un Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alınırken, 6 üye ihlal kararına karşı çıktı. Aksoy’a tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, kararın bir örneğini de ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderecek.
Gerekçeli kararın 2 ay içinde açıklanması beklenirken, taslak raporda Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı ile ilgili şu tespitlerde bulundu: "Demokratik bir toplum için büyük önem taşıyan bir sanat eserinin, anayasa tarafından koruma altına alınmış olan sanatsal ifade özgürlüğünün korunması noktasında gösterilmesi gereken hassasiyet gösterilmemiştir. Kamu gücünü kullanan organların bir sanat eserinin korunması için gereken tedbirleri aldığı gösterilebilmiş değildir."

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