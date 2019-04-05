AYM'den, müvekkilini savunurken hakaretten mahkum olan avukat için hak ihlali kararı

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi, velayet davasında davalı babaya yönelik ifadeleri nedeniyle 'hakaret' suçundan bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan avukat Kenan Gül'e, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına da hükmetti.

Ayrıldığı Türk kocasına, ortak çocukları için velayet davası açan Kazakistan uyruklu kadının avukatlığını Kenan Gül, üstlendi. Gül, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Davalı baba ahlaken dürüst olmayıp, davalı müvekkilime ve müşterek çocuklarına zarar vermişti. Çalışmayı sevmemektedir, gayrimeşru işlerle uğraşmaktadır" ifadelerini kullandı. Davalı koca da kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle avukatı aracılığıyla dava açtı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, avukat Kenan Gül 'hakaret' suçundan bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelendi. Bir üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedilen avukat Gül, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

'ADİL DENGE KURULMALI'

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlık yüksek mahkemeye gönderdiği görüşünde Yargıtay, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü kapsamında, avukatların konumları ile savunma dokunulmazlığına yönelik bir dizi kararına dikkat çekerek, "İfade özgürlüğü ile şikayetçinin şeref ve itibar hakkı arasında, demokratik toplum gerekleri dikkate alınarak, adil bir denge kurulması gerekir" dedi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE'

AYM de 5 Nisan Avukatlar Günü'nde verdiği kararında, başvurucu avukatın dilekçesinde yer alan sözler nedeniyle para cezasına mahkum edilmesinin ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu bildirdi. Kararda, "İfade özgürlüğüne yapılan bir müdahale, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değilse, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez" ifadeleri yer aldı. Anayasa Mahkemesi, avukatların, müvekkillerinin menfaatlerini korumak için hukuk düzeninin öngördüğü tüm iddia ve savunma araçlarından yararlanabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Avukatlık meslek kuralları gereğince, avukattan söz konusu araçları kullanırken ölçülü olması ve mesleğe yaraşır biçimde hareket etmesi beklenir. Ancak bu beklenti avukatı kullanacağı her sözcüğü ölçüp tartmaya, fikir beyanında bulunmaktan kaçınmaya sevk edecek boyuta ulaşmamalıdır."

YENİDEN YARGILAMA

Para cezası veren ağır ceza mahkemesinin, dilekçedeki ifadeleri hakaret olarak tespit etmek ile yetindiği, sözlerin bağlamını, amacını ve olayın bütününü dikkate almadığı kaydedilen kararda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedildi. Avukat Gül'e, 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine karar veren Anayasa Mahkemesi, kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

