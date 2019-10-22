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AYM'den polis müdahalesinde yaralanan iki öğretmen için ihlal kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

 ANAYASA Mahkemesi (AYM), protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralanan iki öğretmenin Anayasa'nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan 'insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ve eziyet yasağı' ile 34'üncü maddesinde güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM), protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralanan iki öğretmenin Anayasa'nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan 'insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ve eziyet yasağı' ile 34'üncü maddesinde güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.
Öğretmenler Cebrail B. ve Yüksel Ş., 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yönetici olarak görev yaptıkları Eğitim-Sen'in öncülüğünde Ankara'da düzenlenen protesto gösterisine katıldı. Tandoğan Meydanı'ndan Kızılay Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yapmak istedi. Kalabalığa dağılması için uyarı yaptıktan sonra müdahalede bulunan polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Cebrail B. göz yaşartıcı gaz kapsüllerinden birinin sol ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yüksel Ş. ise tazyikli suyun etkisiyle baygınlık geçirdi. İki öğretmen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmadan kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Karara itirazları reddedilen öğretmenler, 16 Mart 2015 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.
ÇİFTE İHLAL KARARI ÇIKTI
Başvurucular dilekçelerinde katıldıkları barışçıl bir gösteride kolluk görevlilerinin orantısız güç kullanması sonucu yaralandıklarını, Anayasa’nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ve eziyet yasağının ihlal edildiğini ileri sürdü. Bireysel başvuruyu 25 Eylül’de görüşen AYM, Yüksel Ş. yönünden Anayasa’nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı', Cebrail B. yönünden ise Anayasa’nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan 'eziyet yasağının' maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca öğretmenlerin Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine de hükmetti. Kararın bir örneği ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildi.

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