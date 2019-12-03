HABER

AYM'den, 'sit alanı' tahsisinde ihlal kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi (AYM), sahip olduğu arazi sit alanı içinde olduğu gerekçesiyle Hazine'ye devredilen Kastamonu'nun Cide ilçesi Kalafat köyünde oturan Kemal Yılmaz'ın, Anayasa’nın 35'inci maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM), sahip olduğu arazi sit alanı içinde olduğu gerekçesiyle Hazine'ye devredilen Kastamonu'nun Cide ilçesi Kalafat köyünde oturan Kemal Yılmaz'ın, Anayasa’nın 35'inci maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kemal Yılmaz, 1978 tarihli 'Köy Senedi' ile tapusuz taşınmazı önceki zilyetlerinden satın aldı. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 1992 yılında verdiği kararla söz konusu araziyi 1’inci derece doğal ve 1’inci derece arkeolojik sit alanı olarak tespit etti. Aynı Kurul, 2007 yılında verdiği karar ile arkeolojik sit alanı derecesini 2’nci derece olarak değiştirdi. Yılmaz'ın, tek katlı kargir ev inşa ederek kullanmaya başladığı taşınmaz, 2008 yılında yapılan kadastro çalışmalarıyla bahçe niteliğiyle Hazine adına tespit edildi. Yılmaz, taşınmazın 100 yılı aşkın süredir özel mülk niteliğinde olduğunu ileri sürerek tespite itiraz etti. Cide Kadastro Mahkemesi, 1’nci derece doğal sit alanı içinde kalan yerlerin zilyetlikle kazanılamayacağı gerekçesiyle davayı reddetti. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yerel mahkeme davayı 2'nci kez reddetti.
YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK
Kararın kesinleşmesi üzerine Yılmaz, 31 Mart 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Yılmaz başvurusunda, uyuşmazlık konusu taşınmazın arkeolojik ve doğal sit alanı olarak ilanından önce zilyetlikle kazanma koşullarının gerçekleştiğini ve taşınmazın Hazine adına tespit edilmesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Başvuruyu 24 Ekim’de görüşen AYM, Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Cide Kadastro Mahkemesi’ne gönderildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli kararda, dava konusu taşınmazın sit alanı ilan edildiği tarihe kadar zilyetlikle kazanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) tarafından ortaya konulan tespitlerin dikkate alınması gerektiğine işaret edildi.
'MÜLKİYET HAKKINA ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE VAR'
Kararda, "İdari ve yargısal sürecin bütününe bakıldığında mülkiyet hakkının korunmasında usule ilişkin güvencelerin somut olayda yerine getirilmediği, başvurucunun bu güvencelerden yararlandırılmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple mülkiyet hakkı ile müdahalenin dayandığı kamu yararı arasında olması gereken adil denge başvurucu aleyhine bozulmuş olup, mülkiyet hakkına yapılan müdahale ölçüsüzdür" ifadelerine yer verildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Hayalindeki akülü tekerlekli sandalyeye kavuştuHayalindeki akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu
Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendiEngel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Trump'dan dikkat çeken Türkiye mesajı!

Trump'dan flaş Türkiye mesajı!

Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.