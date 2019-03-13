AYM'den slogan kararı: Kalıplaşmış sloganlar hakaret değil  

ANAYASA Mahkemesi, gözaltına alındıkları sırada polisler aleyhine attıkları sloganlar nedeniyle 'hakaret' suçundan yargılanan 3 sanığa 13'er ay 3'er gün hapis cezası verilmesinin, ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna karar verdi. AYM kararında "Kalıplaşmış sloganlar, kitlesel eylemler yapan bazı grupların kolluk güçleri ile karşılaştıkları durumlarda sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlamda, 'katil polis hesap verecek' şeklindeki sloganın genel nitelikli olduğu değerlendirilmiş ve başvuru konusu olayda görev yapan polislerin kişisel şeref ve itibarına yönelik olmadığı kabul edilmiştir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, 1 Mayıs 2012’de yaşanan olayların ardından, İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen yakalama ve inceleme kararı doğrultusunda 14 Mayıs 2012 günü, Paylaşma ve Dayanışma Derneği’ne baskın düzenledi. Baskın sırasında dernekte bulunanlar ile polisler arasında tartışma çıktı. Polisler, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerden Furkan Çelik’i gözaltına almak istedi. Ancak arkadaşları direndi. Çıkan arbede sonucunda Çelik ile birlikte arkadaşları Deniz Benol ve Oğulcan Akdoğan da gözaltına alındı. Furkan Çelik ve arkadaşları, gözaltı işlemi ve polis merkezine götürülürken, "Katil polis hesap verecek", "Direne direne kazanacağız", "Baskılar bizi yıldıramaz" şeklinde sloganlar attı.