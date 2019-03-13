HABER

AYM'den slogan kararı: Kalıplaşmış sloganlar hakaret değil  

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

  ANAYASA Mahkemesi, gözaltına alındıkları sırada polisler aleyhine attıkları sloganlar nedeniyle 'hakaret' suçundan yargılanan 3 sanığa 13'er ay 3'er gün hapis cezası verilmesinin, ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna karar verdi.

ANAYASA Mahkemesi, gözaltına alındıkları sırada polisler aleyhine attıkları sloganlar nedeniyle 'hakaret' suçundan yargılanan 3 sanığa 13'er ay 3'er gün hapis cezası verilmesinin, ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna karar verdi. AYM kararında "Kalıplaşmış sloganlar, kitlesel eylemler yapan bazı grupların kolluk güçleri ile karşılaştıkları durumlarda sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlamda, 'katil polis hesap verecek' şeklindeki sloganın genel nitelikli olduğu değerlendirilmiş ve başvuru konusu olayda görev yapan polislerin kişisel şeref ve itibarına yönelik olmadığı kabul edilmiştir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, 1 Mayıs 2012’de yaşanan olayların ardından, İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen yakalama ve inceleme kararı doğrultusunda 14 Mayıs 2012 günü, Paylaşma ve Dayanışma Derneği’ne baskın düzenledi. Baskın sırasında dernekte bulunanlar ile polisler arasında tartışma çıktı. Polisler, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerden Furkan Çelik’i gözaltına almak istedi. Ancak arkadaşları direndi. Çıkan arbede sonucunda Çelik ile birlikte arkadaşları Deniz Benol ve Oğulcan Akdoğan da gözaltına alındı. Furkan Çelik ve arkadaşları, gözaltı işlemi ve polis merkezine götürülürken, "Katil polis hesap verecek", "Direne direne kazanacağız", "Baskılar bizi yıldıramaz" şeklinde sloganlar attı.

HAPİS VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI

Polislerin şikayeti üzerine 3 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 13 Mayıs 2014 günü görülen karar duruşmasında mahkeme Furkan Çelik, Deniz Benol ve Oğulcan Akdoğan'ı, 'polis memurlarına görevlerinden dolayı hakaret' suçundan 13'er ay 3'er gün, 'memurlara görevlerini yaptırmamak için direnme' suçundan da 7'şer ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme 2 hükmün de açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

AYM'YE BAŞVURDULAR

Çelik, Benol ve Akdoğan, üst mahkemeye yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM, İçişleri Bakanlığı’nın görüşüne başvurdu. Bakanlık yüksek mahkemeye bildirdiği görüşünde, "'Katil polis hesap verecek', 'direne direne kazanacağız', 'baskılar bizi yıldıramaz' şeklindeki sözlerin kamu görevlilerine duyulan güveni sarsmak amacıyla gerçekleştirildiği ve başvurucuların olay günü görevli polislere, polis aracı içinde cebir ve şiddet göstermeleri, müdahalenin gerekli olduğunu göstermiştir" dedi.

'KALIPLAŞMIŞ SLOGANLARIN TEKRARINDAN İARETTİR'

AYM, başvuruları sonuçlandırarak, yerel mahkemenin 'polis memurlarına görevlerinden dolayı hakaret' suçundan ceza vererek, ifade özgürlüğüne müdahalede bulunduğunu bildirdi.

AYM kararında, "Başvurucuların attıkları sloganlar nedeniyle 13 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı ile başvurucuların ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale yapılmıştır. Başvuru konusu olaydaki kalıplaşmış sloganların tekrarından ibaret sloganlar, kitlesel eylemler yapan bazı grupların kolluk güçleri ile karşılaştıkları durumlarda sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlamda, 'katil polis hesap verecek' şeklindeki sloganın genel nitelikli olduğu değerlendirilmiş ve başvuru konusu olayda görev yapan polislerin kişisel şeref ve itibarına yönelik olmadığı kabul edilmiştir" denildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Yüksek Mahkeme, 'hakaret' suçu bakımından verilen hapis ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, 'demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk koşulunu sağlamadığını' belirterek, başvurucuların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini kaydettti. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için de yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi. AYM,, ihlal kararının bir örneğini yeniden yargılama yapılması için İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu
Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlarTürk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
Demirleri çürüyen caminin minaresi yıkıldıDemirleri çürüyen caminin minaresi yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Korkunç cinayette flaş gelişme! Ses kayıtları kan dondurdu

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.