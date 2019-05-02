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AYM’den tutuklu gazeteciler hakkında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

 ANAYASA Mahkemesi (AYM), tutuklu gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un 'kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM), tutuklu gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un 'kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

AYM, gazeteciler Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını karara bağladı. Yüksek Mahkeme, başvuruculardan Murat Aksoy ile Kadri Gürsel'in, 'kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine karar verirken, diğer başvuruculardan, Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Bülent Utku ve Akın Atalay'ın bireysel başvurularında ihlal tespit edilmediği kararını verdi.

3 BAŞVURU YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarı Ali Bulaç ile 'darbe çağrışımı' davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularının ise yarın ele alınması kararlaştırıldı.

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