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AYM'den üniversitede afiş asan 2 öğrenci için 'ihlal' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:24 | Son Güncelleme

 ANAYASA Mahkemesi (AYM), üniversitede protesto eylemi sırasında afiş asan 2 öğrenciye idari para cezası verilmesini, Anayasal güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali' saydı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM), üniversitede protesto eylemi sırasında afiş asan 2 öğrenciye idari para cezası verilmesini, Anayasal güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali' saydı. Karar yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Burcu B. (23) ve Erdem Y'nin de (26) aralarında olduğu bir grup öğrenci, 2016 yılında meydana gelen bombalı saldırıları protesto etmek için üniversitenin Cebeci Yerleşkesi'nde toplandı. Protestocu grup birbirinin aynısı 3 pankartı yerleşkenin farklı yerlerine astı. Fakülte özel güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen indirilmeyen pankartı gelen polisler kaldırdı.
'TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI İHLALİ'
Burcu B. ve Erdem Y. dahil 8 öğrenci gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öğrencilere izinsiz afiş astıkları gerekçesiyle 219 lira idari para cezası uygulandı. Cezaya itirazları Sulh Ceza Hakimliği kararıyla reddedilen Burcu B. ve Erdem Y., 20 Temmuz 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu 11 Eylül’de görüşen AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının' ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Kararın gerekçesinde kamuya ait alanda afiş asılmasının yetkili makamın iznine bağlı olduğuna; ancak tek başına izin alınmamış olmasının yaptırım uygulanmasını haklı kılmak için yeterli görülmeyebileceğine dikkat çekildi.
'PARA CEZASI İÇİN YETERLİ GEREKÇE KONULAMADI'
Bu noktada izinsiz afiş asılması nedeniyle kamu düzeninin bozulup bozulmadığına bakmak gerektiğini vurgulayan AYM, şu tespitte bulundu:
"Somut olayda toplantının barışçıl olmadığına, kamu düzeninin bozulduğuna, bozulma tehlikesinin ortaya çıktığına, eğitimin aksadığına ya da yaptırım konusu afişin asılı kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bir gerginliğe sebebiyet verdiğine dair bir tespit ve değerlendirme bulunmamaktadır. Dolayısıyla somut olayın koşullarında barışçıl bir protesto gösterisi sırasında başvuruya konu afişin asılması nedeniyle başvurucunun idari para cezası ile cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ilgili ve yeterli gerekçe ile ortaya konulamamıştır. Ayrıca barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında kınanabilir bir olaya karışmayan kişilere en hafif kabul edilecek cezanın dahi uygulanması caydırıcı etki doğurabilecektir."

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