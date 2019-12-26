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  4. AYM'den Wikipedia kararı: İfade özgürlüğünün ihlali

AYM'den Wikipedia kararı: İfade özgürlüğünün ihlali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:13 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

AYM'den Wikipedia kararı: İfade özgürlüğünün ihlali

Wikipedia'nın kurucusu Türk kullanıcılara "Wikipedia'ya tekrar hoşgeldiniz" dedi.Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'ya Türkiye'de erişiminin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

Wikipedia yönetimi tarafından yapılan bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ifade özgürlüğünün ihlali kararını 6'ya karşı 10 üyenin oyu ile aldı.

AYM'nin kararı sonrasında Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması bekleniyor. Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Wikipedia'ya erişim yasağının kaldırılması gerektiğine hükmetti. Türkiye'deki kullanıcılara Wikipedia'ya tekrar hoşgeldiniz diyorum" ifadesini kullandı.

Yasağın gerekçesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Wikipedia'nın tüm dillerdeki edisyonlarına 29 Nisan 2017 tarihinde Türkiye'den erişim yasağı getirilmişti. Hükümet yetkilileri erişim engeline gerekçe olarak, "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunmasını" göstermişti. Ancak Wikimedia Vakfı'nın Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz sürecinde erişim yasağının, Wikipedia'nın İngilizce edisyonunda yer alan "Foreign Involvement in the Syrian Civil War" (Suriye İç Savaşına Dışarıdan Katılım) ve "State-sponsored Terrorism" (Devlet Destekli Terörizm) başlıklarında yer alan Türkiye ile ilgili bölümler nedeniyle getirildiği ortaya çıkmıştı.

Wikipedia AİHM'e başvurmuştu

Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, itiraz sürecinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ancak yaklaşık iki yıl boyunca yanıt alamaması üzerine hukuki mücadeleyiAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımıştı. Vakıf, Nisan 2019'da Wikipedia'nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Türkiye'nin AİHM'e yanıt vermek için 10 Ocak 2020 tarihine kadar süresi bulunuyordu.

DW,AP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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