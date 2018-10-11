HABER

AYM'nin "Ayasofya" kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 06:17 | Son Güncelleme

Bir derneğin Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı - Yüksek Mahkeme, başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) bir derneğin Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürerek yaptığı başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Ayasofya'da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir derneğin, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Başvuruda, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alınan başvurunun değerlendirilmesinde, ihlale neden olduğu iddia edilen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldı.

Bu nedenle Yüksek Mahkeme, başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!
Kolombiya'da üniversitelerden ülke genelinde grevKolombiya'da üniversitelerden ülke genelinde grev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Ayasofya ayasofya müzesi Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç

Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Anayasa Mahkemesi'nden Ayasofya kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden Ayasofya kararı!

Ahmet Hakan'dan Celal Şengör'e: Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz!

Ahmet Hakan'dan Celal Şengör'e: Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz!

Günlük burç yorumları: 11 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu!

Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu!

15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!

15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.