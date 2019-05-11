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AYM'nin Ayşe öğretmen kararına Bursa Barosu’ndan destek

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

BİR televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan mahkum edilen Ayşe Çelik’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının iptaline karar veren Anayasa Mahkemesi'ne Bursa Barosu'ndan destek açıklaması geldi.

AYM'nin Ayşe öğretmen kararına Bursa Barosu’ndan destek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BİR televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan mahkum edilen Ayşe Çelik’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının iptaline karar veren Anayasa Mahkemesi'ne Bursa Barosu'ndan destek açıklaması geldi. Baro, kararın emsal teşkil ettiğini ve aynı durumdaki diğer kişilere de uygulanması gerektiğini bildirdi.
Üç yıl önce telefonla bağlandığı bir televizyon programında terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik’in başvurusunu Anayasa Mahkemesi 2,5 yıl sonra karara bağladı. Mahkeme kararında 'Anayasa’nın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini' bildirerek, tutuklu olan Çelik'in serbest bırakılmasına hükmedildi.
‘EMSAL TEŞKİL EDİYOR’
Bursa Barosu AYM kararına destek verdi. Barodan yapılan açıklamada kararın aynı durumdaki diğer akademisyenlere de uygulanması gerektiği bildirilerek, şöyle denildi:
‘’İfade ve düşünceyi yayma özgürlüğü, demokratik toplumun temelini oluşturmaktadır. Anayasamız ve AİHS ile güvence altına alınmıştır. İfade özgürlüğü çoğulcu demokrasilerde vazgeçilemez ve devredilemez bir niteliğe sahiptir. AİHM’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne ilişkin vermiş olduğu önceki kararları ile son olarak Ayşe Çelik hakkındaki emsal karar da dikkate alınarak tüm yargı organlarını, demokratik haklarını ve ifade özgürlüğünü kullandıkları için yargılanan yurttaşlarımızın yargılamalarında insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerini gözeterek, hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.”

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