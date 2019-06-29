AYM'nin Deniz Yücel Kararı Alman Basınında Geniş Yer Buldu

Anayasa Mahkemesi’nin Die Welt gazetesi eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’le ilgili kararı Alman basınında geniş yer buldu. Yapılan yorumlarda, mahkemenin basın özgürlüğünü vurgulaması çok önemli ve olumlu bir gelişme olarak tanımlanırken, Yücel'in kararı esas alınarak Türkiye'de tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması gerektiği öne sürüldü. Anayasa Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, "suç işlediğine dair makul bir şüphe olmaksızın tutuklandığını belirterek kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyetlerine ilişkin haber ve yazılarından dolayı tutuklanması nedeniyle de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine" karar verdi. Türkiye'de bir yıl cezaevinde kalan gazeteci Yücel'in kendisine yaptığı başvuruyu haklı bulan mahkeme, Yücel'e 25 bin Türk lirası manevi tazminat, 2 bin 700 lira da yargılama gideri ödenmesine de hükmetti. Yücel söz konusu parayı Gezi olayları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz adına kurulan vakıfa bağışlayacağını duyurdu. Deniz Yücel, terör örgütü PKK liderlerinden Cemil Bayık'la yaptığı röportaj gerekçesiyle tutuklanmıştı.

27 Şubat 2017'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Yücel, 16 Şubat 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönmüştü. Tutukluluk süresince işkence gördüğünü iddia eden ve 1,5 yıldır mesleğini sürdüremeyen Deniz Yücel’in tutuklanması Almanya ve Türkiye arasında krize yol açmış, çok sayıda Alman siyasetçi Alman turistlere Türkiye’yi boykot etmeleri çağrısında bulunmuştu. Alman basınında konuyla ilgili yorum ve değerlendirmelerde, Yücel kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası girilen süreç arasında ilişki kurulması dikkat çekti. Nitekim Rhein-Zeitung gazetesi, kararın Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu hatırlattığını ve bu açından "İstanbul seçimleri sonrasında Erdoğan için ikinci acı ve sembolik yenilgi" olarak görülmesi gerektiği öne sürüldü. Deniz Yücel’le ilgili süreci yakından takip eden uluslararası hukuk uzmanı avukat Memet Kılıç da, kararı "umut verici" olarak tanımlıyor ve ülkedeki siyasi gelişmelerle ilişkilendiriyor: