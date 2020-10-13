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  4. AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararı reddedildi

AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

İstanbul CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yeniden yargılama kararı İstanbul 14.

İstanbul CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yeniden yargılama kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme kararında “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına dair karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında “Anayasa Mahkemesi’nin yerindelik denetimi yapılacak şekildeki kararı mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir. Zira sanık müdafileri tarafından daha önceden yargılamanın durması ve infazın durması talepleri temyiz aşamasında incelenmiş olup, bu taleplerin reddine karar verilmiştir” denildi.
Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.
Olayın Geçmişi
İstanbul CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, MİT Tırları’nın durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis ile cezalandırılmıştı. Yargıtay tarafından da kararın onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’nun haklarının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılama kararı vermişti.

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